Погубила война: что нужно знать о турнире, который предшествовал Лиге чемпионов

В свое время нынешняя Лига чемпионов, самый популярный клубный турнир в Европе, называлась Кубок европейских чемпионов. Первым в нем нашим полпредом было киевское "Динамо". В этих двух турнирах у киевлян 35 участий. Три раза команда с берегов Днепра играла в полуфинале, пять раз доходила до четвертьфинала. Представляет футбольную Украину в Лиге чемпионов и донецкий "Шахтер", и порой делает это вполне успешно. Как и где родился предок Лиги чемпионов?

Футбольная Лига чемпионов, как известно, была основана УЕФА в 1992 году. Но задолго до этого, еще с конца 1920-х, в Европе уже существовал престижный представительный и весьма популярный турнир, который, по сути, и был самой настоящей Лигой чемпионов.

Официально он назывался Кубок Центральной Европы. Употреблялось и другое его название – "Кубок Митропа". Митропа – сокращенное немецкое обозначение Центральной Европы (Mitteleuropa), а еще название немецкой железнодорожной компании, в вагонах которой в основном и передвигались команды-участницы. Это было частью спонсорского контракта между компанией Mitropa и оргкомитетом Кубка, не входившим в УЕФА.

Турнир возник по инициативе генсека Австрийского футбольного союза Хуго Майсля, считавшего, что внутренние чемпионаты должны стать квалификацией в международном Кубке, где бы выступали сильнейшие клубы Европы. А сильнейшие представляли Австрию, Венгрию и Чехословакию – страны с профессиональными лигами. Майсль заинтересовал своей идеей сначала босса венгерского футбола Мора Фишера, затем коллег из Чехословакии и Югославии, и 27 марта 1927 года на первом заседании оргкомитета в Вене объявили о рождении турнира. Разработанная система розыгрыша – спаренные игры навылет дома и в гостях – была взята на вооружение в еврокубках и работает до сих пор. При равенстве забитых и пропущенных мячей играли третий решающий матч.

Принцип отбора для участия в Кубке Митропа был жестким – приглашение могли получить только чемпион, вице-чемпион или обладатель Кубка страны. В первом розыгрыше турнира стартовали: от Австрии – "Адмира" и "Рапид", от Венгрии – "Уйпешт" и МТК "Хунгария", от Чехословакии – "Спарта" и "Славия", от Югославии – "Хайдук" и ОФК. Майсль и Фишер пытались склонить к участию в турнире английские клубы, в эти сроки как раз проводившие коммерческие турне по континентальной Европе, но высокомерные британцы ответили отказом, дескать, и без кубков понятно, кто всех сильнее.

В стартовом матче турнира 14 августа 1927 года на пражском стадионе "Летна" местная "Спарта" разгромила венскую "Адмиру" – 5:1. В итоге пражане и стали первым обладателем трофея, переиграв в финале по сумме двух матчей (7:4) "Рапид".

В 1929 году оргкомитет Кубка заменил югославские клубы (слабейшие) на итальянские. Начиная с 1934-го к участию начали допускать по четыре клуба от страны, какие именно – определяли национальные федерации. Только в 1936-м взяли швейцарцев, год спустя вернули югославов и дали добро румынам. Но в феврале 1937-го Майсль скоропостижно скончался, а спустя два года начавшаяся Вторая мировая война разрушила его творение.