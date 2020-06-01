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1 июня • обновлено в 10:43
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"Погладил по лицу": экс-игрок "Шахтера" прокомментировал отмену гола "Динамо"

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Бывший футболист донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук прокомментировал самый спорный эпизод в матче "горняков" против киевского "Динамо", в котором гол столичного клуба был отменен.

"В данном эпизоде не согласен с арбитром Монзуль. Попов погладил Степаненко по лицу, удара не было. Такое чувство, что Попов искал контакт с плечом, корпусом. А Степаненко опытный игрок, упал. Я бы на месте Степаненко сделал то же самое. Для меня в этом эпизоде – больше гол. Попов коснулся Степаненко, но не было удара", – цитируют слова Шевчука телеканалы Футбол.

Момент с Денисом Поповым и Тарасом Степаненко

Момент с Денисом Поповым и Тарасом Степаненко

UkraineFootball.net

Напомним, что в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3:1 и увеличил отрыв от второго места до 16 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевлян Алексей Михайличенко высказался о поражении в матче с "горняками".

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Премьер-лига Украины
Персоны
Денис Попов Тарас Степаненко Вячеслав Шевчук
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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