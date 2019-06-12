Погиб за Украину: в сети напомнили о подвиге отца футболиста сборной U-20

Отец игрока молодежной сборной Украины по футболу Кирилла Дрышлюка Павел Дрышлюк ровно пять лет назад погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе.

Легендарный майор авиации 6 июня 2014 года на своем самолете-фоторазведчике АН-30Б был сбит террористами над Славянском Донецкой области. Удар ракеты пришелся в правый двигатель, начался пожар, огонь перекинулся на правое крыло, самолет начал резко терять высоту и падать на жилые кварталы Славянска.

Павел Дрышлюк memorybook.org.ua

"Командир экипажа подполковник Константин Могилко отдал приказ покинуть самолет. Борттехник Павел Дрышлюк помог двум молодым лейтенантам снять бронежилеты, надеть парашюты и выпрыгнуть из самолета на 800-метровой высоте. Сам же вместе с командиром и бортмехаником прапорщиком Алексеем Потапенко остался в самолете. Ценой собственной жизни экипаж направил самолет за пределы города и предотвратил жертвы среди мирного населения", – говорится на странице "Записки динамовца – журнал "бело-синих" в социальной сети Facebook.

20 июня 2014 года Павел Дрышлюк был посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Отметим, что на чемпионате мира в Польше, где наша команда накануне вышла в финал, Кирилл Дрышлюк по ходу турнира завоевал себе место в основном составе. Он полностью провел четыре встречи – заключительную на групповой стадии и все игры плей-офф.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу U-20 в финале чемпионата мира сразится с командой Южной Кореи. Поединок состоится в субботу, 15 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

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