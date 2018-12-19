Погиб известный вратарь: спортивные итоги 18 декабря

Известный вратарь погиб с семьей в жуткой аварии, а ветеран АТО предупредил Усика о неотвратимости расплаты. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 18 декабря.
Кроме того, в России тренер два года насиловал юную спортсменку, и Анатолий Ломаченко признан тренером года в США. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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