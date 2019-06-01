Подвиги Зинченко: главные новости футбола

Проведя в чемпионате АПЛ 38 матчей, в которых было забито 95 мячей и пропущено 23, "Манчестер Сити" набрал 98 очков и стал сильнейшим клубом Англии сезона-2018/2019. Команде Хосепа Гвардиолы первой за 10 лет удалось защитить чемпионский титул в сильнейшей лиге мира. Последними, кому удавалось это сделать, были соседи из "Манчестер Юнайтед". К слову, "красные дьяволы" нынешний сезон провалили, заняв лишь шестое место.

Двукратным чемпионом Англии стал украинец Александр Зинченко. 22 матча в АПЛ, когда на поле выходил Саша, его команда выиграла. Напомним, летом 2018 года Зинченко отказался от перехода в "Велверхэмптон", его трансфер оценивался в 16 млн фунтов. Почему Александр мог покинуть клуб? Гвардиола не видел его в составе "МанСити". Но украинец был другого мнения, и за место в команде 22-летний левый защитник боролся, не щадя себя. И доказал, что на поле он многое умеет, а характер – бойцовский.

Такой был и у одного из нынешних тренеров киевского "Динамо", в прошлом надежного защитника Олега Лужного. В 2002 году, выступая за лондонский "Арсенал", он стал чемпионом Англии. Выиграть чемпионат АПЛ – дело сложное. За последние восемь лет звание сильнейшей команды дважды выигрывал "Челси", по одному разу "МЮ" и "Лестер", еще четыре раза (2012, 2014, 2018, 2019) чемпионом становился "МанСити" с Манчини, Пеллегрини и дважды Гвардиолой на тренерском мостике.

В 2008 году "Манчестер Сити" приобрела королевская семья из ОАЭ, и за эти годы шейх Мансур инвестировал в свое детище 1,6 млрд евро. Деньги эти вкладывались не только в тренеров и игроков, но и в инфраструктуру клуба и маркетинг. Клуб из "голубой" части Манчестера уже показывает годовой доход в размере 500 млн евро, а также имеет уже и прибыль – 10 млн. К слову, общая стоимость чемпиона Англии оценивается в 2,2 млр евро – это в десять раз больше, чем 11 лет назад шейх Мансур заплатил за "МанСити". Впрочем, переживать за будущее клуба не приходится, ведь состояние владельца клуба оценивается в 19 млрд евро. Вот в таком обеспеченном клубе, над которым безоблачное небо, играет наш Саша Зинченко.

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Исполнительный комитет УЕФА принял решение увеличить количество участников финальной стадии молодежного чемпионата Европы-2021, которая пройдет в Венгрии и Словении, с 12 до 16 сборных. Смена формата предоставит шанс большему количеству сборных и подарит ценный опыт большему числу талантливых футболистов и команд.

Придется менять и регламент квалификации. Там 9 групп, а в финал должны были попасть их победители плюс выигравшие плей-офф между двумя лучшими вторыми командами. Cоперниками молодежной сборной Украины стали команды Дании, Румынии, Финляндии, Латвии и Мальты. Отборочный турнир в нашей группе начнется 6 сентября.

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Сборная Украины по пляжному футболу заняла пятое место в квалификации I Всемирных пляжных игр, проходившей в Испании. Подопечные Евгения Вареницы пробились в межконтинентальный плей-офф, где сыграют с одной из команд Южной Америки. Дебютные Всемирные пляжные игры пройдут в Сан-Диего (США) в октябре.

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31-летний полузащитник "Наполи" Марек Гамшик продолжит свою футбольную карьеру в китайском клубе "Далянь Ифан". Китайский клуб заплатит за футболиста 20 миллионов евро, при этом 5 млн будут выплачены сразу, а остальные 15 – в течение нескольких лет.

Напомним, что Гамшик выступал за "Наполи" с 2007 по 2019 год. В общем сыграл 520 матчей за итальянский клуб, забил 120 голов и отдал 111 голевых передач.

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