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2 декабря • обновлено в 14:51
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Подвиг Ярмоленко, Яремчук уступает место тезке: топ-события украинцев в Европе

1.6т
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Давненько сразу несколько украинских легионеров радовали голами, да и еще весьма отменными. И это еще Роман Яремчук в прошедший уик-энд взял паузу.

Кто-то лучше адаптировался в новом клубе, кто-то решил сделать красоту в последнем матче сезона, а кому-то просто повезло - украинцы появлялись на полях Европы в совершенно разных ситуациях, но в этот раз собрали приличный урожай. А Андрей Ярмоленко пусть и не забил, но уложил на лопатки "Челси" на "Стэмфорд Бридж".

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В своей традиционной рубрике OBOZREVATEL рассказывает о самых главных и интересных событиях жизни украинских футболистов в Европе.

Ярмоленко прикоснулся к новому достижению "Вест Хэма"

После яркого отрезка в августе-сентябре Андрей Ярмоленко вместе со всем "Вест Хэмом" не смог избежать спада, да так, что застрял в 8-матчевой серии без побед с шестью поражениями. Над тренером Маурисио Пеллегрини уже нависло увольнение, а немал обвинений доставалось и Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Но любая серия имеет свой конец, и в минувшую субботу "Вест Хэм" сумел переломить свою черную полосу. Да еще и как - гостевой победой на идущим на 4 месте "Челси". При этом "Молотобойцы" не выигрывали на "Стэмфорд Бридж" целых 17 лет, и наверняка не рассчитывали на победу сейчас. Но все получилось, как в небольшой сказке - скромняги приехали к фаворитам, поставили на игру третьего вратаря, дебютировавшего в АПЛ, и выложись на все 100 (а то и больше) процентов! И хотя Ярмоленко вышел только на замену на последние 20 минут, Андрей отдал всего себя победе и заслужил только самые положительные отзывы.

К слову, в последний раз "Молотобойцы" побеждали аж 22 сентября - "Манчестер Юнайтед", которому в том матче один из голов забил и Ярмоленко. Тем не менее, "Вест Хэм" по-прежнему остается во второй 10-ке команд, разделяя с "Борнмутом" и "Ньюкаслом" 12-14 места.

Украина не бросает "Гент" - забивает если не Яремчук, так Безус

В нынешнем сезоне украинский нападающий Роман Яремчук производит шальной фурор в Бельгии, наколотив за "Гент" уже 20 голов. На этот раз, в матче с "Кортрейком", Яремчуку дали отдых и вообще не выпустили на поле, но без гола украинского Романа "Гент" не остался - теперь забил тезка Яремчука, Роман Безус.

Роман Безус

Роман Безус

Безус также постепенно становится одним из важных игроков середины поля "Индейцев", в этот раз открыв счет в поединке с "Кортрейком". При этом сделав это довольно искусно (Безус если забивает не часто, то довольно искусно). А "Гент" выиграл 2:0.

Для Безуса это стал 4 гол в сезоне, после мяча "Стандарду" и дубля в ворота "Эйпена". В целом же Безус с начала сезона сыграл в 11 матчах, 6 раз появлявшись в основе. "Гент" после 17 туров идет на 3-м месте, проигрывая лидерство "Брюгге" в 7 очков.

Шахов обосновывается в Италии и уже успел огорчить "Фиорентину"

Евгений Шахов летом покинул греческий ПАОК (где играл 3 сезона) ради скромного итальянского "Лечче". И если поначалу Евгений вместе с "Летающими ослами" поначалу выглядел вообще неважно, то ближе к зиме команда начала набирать. Как и сам Шахов.

Евгений Шахов

Евгений Шахов

Украинец провел за "Лечче" уже 9 матчей (не пропустив ни одного в ноябре), а сейчас сумел впервые стать соавтором победы. Евгений во втором тайме отлично открылся в штрафной и выдал результативный пас на партнера - этот гол так и остался единственным в игре. В целом это уже второй ассист Шахова в "Лечче", но тогда, в октябре против "Сампдории", команда украинца сыграла вничью (1:1). Сам же "Лечче" пока идет 15-м, добыв первую победу (над "Фиорентиной") за 9 матчей.

Закрыл сезон, "сняв паутинку"

Для Александра Нойка сезон 2019 в Беларуси выдался, наверное, самым удачным и значимым в карьере - Нойок стал чемпионом с "Динамо" Брест, которое прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ.

Нойок и Ко (также в "Динамо" играют еще два украинца - Артем Милевский и Алексей Хобленко) оформили чемпионство в прошлом, предпоследнем туре чемпионата. А в концовке турнира, в игре с минским "Динамо", Нойок решил сделать "вишенку на торте" - украинец метров с 30-ти положил мяч точно в девятку. Как говорится в таких случаях, "снял паутинку" как рукой закинув мяч.

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Автор
Олекса Витер
Темы
Чемпионат Англии чемпионат Бельгии чемпионат Беларуси Чемпионат Италии украинцы за границей
Персоны
Роман Яремчук Роман Безус Андрей Шахов Александр Нойок Андрей Ярмоленко
Теги
Гент ФК Фиорентина ФК Манчестер Юнайтед ФК Вест Хэм ФК Челси Динамо Брест ФК Динамо Минск
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