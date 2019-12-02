Подвиг Ярмоленко, Яремчук уступает место тезке: топ-события украинцев в Европе

Давненько сразу несколько украинских легионеров радовали голами, да и еще весьма отменными. И это еще Роман Яремчук в прошедший уик-энд взял паузу.

Кто-то лучше адаптировался в новом клубе, кто-то решил сделать красоту в последнем матче сезона, а кому-то просто повезло - украинцы появлялись на полях Европы в совершенно разных ситуациях, но в этот раз собрали приличный урожай. А Андрей Ярмоленко пусть и не забил, но уложил на лопатки "Челси" на "Стэмфорд Бридж".

В своей традиционной рубрике OBOZREVATEL рассказывает о самых главных и интересных событиях жизни украинских футболистов в Европе.

Ярмоленко прикоснулся к новому достижению "Вест Хэма"

После яркого отрезка в августе-сентябре Андрей Ярмоленко вместе со всем "Вест Хэмом" не смог избежать спада, да так, что застрял в 8-матчевой серии без побед с шестью поражениями. Над тренером Маурисио Пеллегрини уже нависло увольнение, а немал обвинений доставалось и Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко

Но любая серия имеет свой конец, и в минувшую субботу "Вест Хэм" сумел переломить свою черную полосу. Да еще и как - гостевой победой на идущим на 4 месте "Челси". При этом "Молотобойцы" не выигрывали на "Стэмфорд Бридж" целых 17 лет, и наверняка не рассчитывали на победу сейчас. Но все получилось, как в небольшой сказке - скромняги приехали к фаворитам, поставили на игру третьего вратаря, дебютировавшего в АПЛ, и выложись на все 100 (а то и больше) процентов! И хотя Ярмоленко вышел только на замену на последние 20 минут, Андрей отдал всего себя победе и заслужил только самые положительные отзывы.

К слову, в последний раз "Молотобойцы" побеждали аж 22 сентября - "Манчестер Юнайтед", которому в том матче один из голов забил и Ярмоленко. Тем не менее, "Вест Хэм" по-прежнему остается во второй 10-ке команд, разделяя с "Борнмутом" и "Ньюкаслом" 12-14 места.

Украина не бросает "Гент" - забивает если не Яремчук, так Безус

В нынешнем сезоне украинский нападающий Роман Яремчук производит шальной фурор в Бельгии, наколотив за "Гент" уже 20 голов. На этот раз, в матче с "Кортрейком", Яремчуку дали отдых и вообще не выпустили на поле, но без гола украинского Романа "Гент" не остался - теперь забил тезка Яремчука, Роман Безус.

Роман Безус

Безус также постепенно становится одним из важных игроков середины поля "Индейцев", в этот раз открыв счет в поединке с "Кортрейком". При этом сделав это довольно искусно (Безус если забивает не часто, то довольно искусно). А "Гент" выиграл 2:0.

Для Безуса это стал 4 гол в сезоне, после мяча "Стандарду" и дубля в ворота "Эйпена". В целом же Безус с начала сезона сыграл в 11 матчах, 6 раз появлявшись в основе. "Гент" после 17 туров идет на 3-м месте, проигрывая лидерство "Брюгге" в 7 очков.

Шахов обосновывается в Италии и уже успел огорчить "Фиорентину"

Евгений Шахов летом покинул греческий ПАОК (где играл 3 сезона) ради скромного итальянского "Лечче". И если поначалу Евгений вместе с "Летающими ослами" поначалу выглядел вообще неважно, то ближе к зиме команда начала набирать. Как и сам Шахов.

Евгений Шахов

Украинец провел за "Лечче" уже 9 матчей (не пропустив ни одного в ноябре), а сейчас сумел впервые стать соавтором победы. Евгений во втором тайме отлично открылся в штрафной и выдал результативный пас на партнера - этот гол так и остался единственным в игре. В целом это уже второй ассист Шахова в "Лечче", но тогда, в октябре против "Сампдории", команда украинца сыграла вничью (1:1). Сам же "Лечче" пока идет 15-м, добыв первую победу (над "Фиорентиной") за 9 матчей.

Закрыл сезон, "сняв паутинку"

Для Александра Нойка сезон 2019 в Беларуси выдался, наверное, самым удачным и значимым в карьере - Нойок стал чемпионом с "Динамо" Брест, которое прервало 13-летнюю гегемонию БАТЭ.

Нойок и Ко (также в "Динамо" играют еще два украинца - Артем Милевский и Алексей Хобленко) оформили чемпионство в прошлом, предпоследнем туре чемпионата. А в концовке турнира, в игре с минским "Динамо", Нойок решил сделать "вишенку на торте" - украинец метров с 30-ти положил мяч точно в девятку. Как говорится в таких случаях, "снял паутинку" как рукой закинув мяч.

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