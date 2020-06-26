Подвиг Шовковского в серии пенальти вывел Украину в четвертьфинал ЧМ-2006

26 июня 2006 года сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года, обыграв в 1/8 финала Швейцарию в серии пенальти благодаря магии голкипера Александра Шовковского.

Основное и дополнительное время матча закончились нулевой ничьей, что неудивительно, если учесть количество созданных командами моментов. В первом тайме Украина и Швейцария обменялись попаданиями в перекладину после стандартных положений, а во второй половине поединка наша команда имела две неплохих возможности для взятия ворот. Сначала Андрей Шевченко пробил из-за пределов штрафной, но немного не попал в ближний угол, а затем удар Андрея Гусина после подачи с углового всего на несколько сантиметров разминулся со штангой.

В серии пенальти первым к мячу подошел Шевченко, но не сумел пробить голкипера соперников. Его ошибку тут же исправил Шовковский, потянув удар Марко Штреллера. Одним из переломных моментов серии стал одиннадцатиметровый в исполнении еще совсем молодого Артема Милевского, который уверенно подошел к точке и "паненкой" отправил мяч в сетку. Швейцарцы промахнулись еще дважды – перекладина и сейв Шовковского – и вылетели с ЧМ-2006, а наша сборная разгромно проиграла в четвертьфинале будущим чемпионам мира итальянцам со счетом 0:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня 2012 года дубль Шевченко принес Украине первую победу на домашнем Евро-2012.