Подстава Малиновского, шутки Милевского: топ-события украинцев в Европе

Как прорвало! Пока в минувшее воскресенье в Украине "Динамо" и "Шахтер" горячо выясняли отношения в Кубке Украины, украинские легионеры один за другим "клепали" голы.

Правда, Артем Милевский хоть и не забил, но заработал пенальти, после матча потроллив сам себя. А "бельгиец" Руслан Малиновский к своему дублю за "Генк" добавил еще и красную карточку. Кто что "назабивал" и кого в итоге захлестнули страсти — в своей традиционной рубрике рассказывает OBOZREVATEL.

Малиновский "расчехлил пушку" и "погладил" соперника бутсой

Руслан Малиновский не забивал в чемпионате Бельгии со средины марта, но в матче с "Гентом" буквально взорвался — заработанный пенальти, два гола и красная карточка!

Очевидно, что Малиновский соскучился за голами и зарядился эмоциями борьбы за такое близкое чемпионство ("Генк" долгое время продолжает лидировать в турнирной таблице). Руслан традиционно хорошо находил ударные позиции у штрафной площадки и уже внутри, что помогло ему наработать на два гола.

И все шло просто отлично, пока в конце матча Малиновский не попался в довольно глупой ситуации. Возле углового флажка украинец боролся корпусом и после падения на газон задел голову соперника подошвой бутсы. Судья расценил это как явную грубость и удалил футболиста прямой красной карточкой. Большинство в Бельгии также считают, что Малиновский специально задел соперника. Однако на видео видно, что Руслан делал движение по инерции, и здесь, скорее всего, голова соперника случайно попала под бутсу украинца, чем наоборот.

Тем не менее Малиновский сегодня больше герой, чем антигерой для "Генка". Именно его голы принесли клубу важную победу во второй части чемпионата, сохранив отставание от "Брюгге" в 4 очка. А хавбек с 11 голами в чемпионате теперь разделяет вторую строчку рейтинга бомбардиров, с бельгийцем Троссардом.

В этом же поединке за "Гент" сыграли еще два украинца — форварды Роман Яремчук и Роман Безус. Однако нападающие не смогли запомнится чем-то существенным (Безус вышел только на замену во втором тайме, чуть позже получив желтую карточку).

Милевский на опыте заработал пенальти и потроллил себя

Артем Милевский отлично чувствует себя в брестском "Динамо", на прошлых выходных вместе со своей командой уверенно переиграв могилевский "Днепр" (3:1). Миля хоть и не забил, но сумел заработать пенальти (с которого был открыт счет).

Милевский после матча был в прекрасном расположении духа, в своем Instagram поздравив команду с победой. Артем подобрал фото с фолом, подписав: "Это я умею делать лучше всего".

В Беларуси только начался сезон (по системе "весна-осень"), и после двух туров (две победы) "Динамо" Брест идет на 3 месте.

Шахов и Гринь эффектно забивают в Греции и Дании

Евгений Шахов в этом сезоне не часто радует голами за ПАОК, больше выполняя роль разыгрывающего в центре поля. Но в поединке 27 тура чемпионата Греции расписаться в воротах сумел и сам. Украинец подключился к атаке и отлично пробил головой!

После 27 матчей в сезоне ПАОК возглавляет таблицу чемпионата Греции, опережая ближайшего конкурента ("Олимпиакос") на 10 очков.

Не менее круто (а то и более) в минувший уик-энд отличился украинский форвард Сергей Гринь. Играя за датский "Вейле" против "Сеннерсюка" (4:1), он сделал дубль. "Вишенкой" стал его второй мяч, когда Сергей ворвался в штрафную, финтом качнул соперника и хлестко пробил в дальний угол.

"Вейле" пока идет 4-м месте в своей пульке с 24 очками (8 команд разделены на две группы, где разыгрываются только путевки в квалификацию Лиги Европы), отставая от лидера на 11 пунктов.

Петряка всерьез намерены прописать в Венгрии

Нет, до натурализации дело не доходит, а вот полноценный трансфер — это запросто. В этом сезоне Иван Петряк стал настоящим открытием для всего чемпионата Венгрии, и теперь "Ференцварош" (где украинец играет лишь в аренде) надеется выкупить его у донецкого "Шахтера".

Иван Петряк

"Мы хотим выкупить Петряка, но это нелегко. Сначала "Ференцварош" должен договориться с "Шахтером", и мы уже сделали предложение. Конечно, если Петряк останется в "Ференцвароше", то это будет хорошо. Я разговаривал с ним, Иван счастлив здесь, но его будущее, в первую очередь, — в руках "Шахтера", — цитирует главного тренера команды Сергея Реброва Csakfoci.hu.

Трансфер Петряка в "Ференцварош" очень вероятен — в клубе все заинтересованы в подписании украинца, а "Шахтеру" он попросту не нужен (на протяжении нескольких лет Иван не смог найти себя в команде Паулу Фонсеки). Однако "Шахтер" не любит просто так отпускать своих молодых футболистов.

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