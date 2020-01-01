Подсмотрел: Моуриньо совершил невообразимый поступок на матче и был наказан

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо получил необычную желтую карточку в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге с "Саутгемптоном" (0:1).

Моуриньо подсматривает в блокнот кадр из трансляции

В ходе второго тайма португалец оказался в технической зоне соперника и заглянул в блокнот тренера "Саутгемптона". Главный арбитр встречи Майк Дин за такое поведение наказал Жозе предупреждением.

"Я был груб, но я был груб с идиотом. Я точно заслужил карточку. Я перекинулся нехорошими словами с тем парнем [одним из тренеров "Саутгемптона"], - прокомментировал инцидент наставник лондонцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центральном матче 15-го тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" случился курьезный эпизод, когда игрок хозяев чуть не травмировал Жозе Моуриньо.

Дэниел Джеймс улетел за пределы поля в результате грубого нарушения со стороны Харри Винкса и головой врезался в ногу Моуриньо, который находился возле технической зоны

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