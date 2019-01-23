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Подруга пропавшего футболиста обвинила в трагедии мафию

1.6тЧитать материал на украинском

Экс-дівчина новичка "Кардифф Сити" Эмилиано Сала Беренис Шкаир не верит в случайную аварию самолета, на котором аргентинский футболист летел в Уэльс.

Шкаир требует, чтобы более тщательно был расследован факт, что самолёт, на борту которого был Сала и ещё один человек, накануне пропал с радаров.

"Расследуйте деятельность футбольной мафии, потому что я не верю, что это был несчастный случай. Эми, моё сердце разбито. Я до сих пор не могу это понять. Я чувствую боль, страх и гнев, потому что я ничего не могу сделать. Я знаю, что ты сильный. Мы ждём тебя", — написала Шкаир в Twitter.

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Напомним, что 22 января Сала попрощался с бывшими партнёрами по "Нанту" и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего на его поиски были отправлены два вертолёта и несколько поисковых кораблей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 19 января аргентинский нападающий подписал контракт с представителем Премьер-лиги и стал самым дорогим приобретением в истории "Кардиффа" (17,1 млн евро).

  • Один из авиационных экспертов назвал сумасшествием выбор одномоторного Piper Malibu для ночного перелета через Ла-Манш.

  • В сети также появились последние голосовые сообщения Салы, сделанные на борту перед авиапроисшествием.

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Персона
Эмилиано Сала
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