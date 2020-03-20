Главная Новости
20 марта • обновлено в 03:00
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Подруга футболиста "Динамо" Дубинчака снялась обнаженной

1.1т
Читать материал на украинском

Подруга футболиста "Динамо" Владислава Дубинчака, выступающего на правах аренды за львовские "Карпаты", произвела настоящий фурор в Instagram своей эротикой.

Мирослав Перейма кроме журналистики занимается еще и фотографией, снимаясь в различных фотопроектах. Фотограф Тина Гончаренко смогла запечатлеть 23-летнюю львовянку в роскошной обнаженной фотосессии.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить снимки красотки.

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Мирослав Перейма

Мирослав Перейма

@meristruss

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мирослава стала жертвой своего парня. Влад неудачно выполнил новый мировой челлендж "Оставайтесь дома", попав рулоном туалетной бумаги ей в голову.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Раздевалка
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Башакшехир
VS
Аланияспор
Победа Башакшехира
1.85 Сделать ставку
Гезтепе
VS
Трабзонспор
Победа Трабзонспора с нулевой форой
1.66 Сделать ставку
Ризеспор
VS
Галатасарай
Победа Галатасарая
1.75 Сделать ставку
Генчлербирлиги
VS
Коньяспор
Победа Коньяспора или ничья
1.64 Сделать ставку
Бешикташ
VS
Антальяспор
Победа Антальяспора с форой в +1,5 мяча
1.63 Сделать ставку
Сивасспор
VS
Денизлиспор
Победа Сивасспора с форой в -1,0 мяча
1.84 Сделать ставку
Йени Малатьяспор
VS
Касымпаша
Победа Касымпаши или ничья
1.71 Сделать ставку
Газиантеп
VS
Анкарагюджю
Победа Газиантепа
1.80 Сделать ставку
Фенербахче
VS
Кайсериспор
Победа Кайсериспора с форой в +1,5 мяча
2,03 Сделать ставку
Баррель нефти марки Brent 1 июля 2020 года будет стоить меньше 35.5 долларов
1.65 Сделать ставку