Подруга футболиста "Динамо" Владислава Дубинчака, выступающего на правах аренды за львовские "Карпаты", произвела настоящий фурор в Instagram своей эротикой.

Мирослав Перейма кроме журналистики занимается еще и фотографией, снимаясь в различных фотопроектах. Фотограф Тина Гончаренко смогла запечатлеть 23-летнюю львовянку в роскошной обнаженной фотосессии.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить снимки красотки.

Мирослав Перейма @meristruss

Мирослав Перейма @meristruss

Мирослав Перейма @meristruss

Мирослав Перейма @meristruss

Мирослав Перейма @meristruss

Мирослав Перейма @meristruss

Мирослав Перейма @meristruss

Мирослав Перейма @meristruss

Мирослав Перейма @meristruss

Мирослав Перейма @meristruss

Мирослав Перейма @meristruss

Мирослав Перейма @meristruss

Мирослав Перейма @meristruss

Мирослав Перейма @meristruss

Мирослав Перейма @meristruss

Мирослав Перейма @meristruss

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мирослава стала жертвой своего парня. Влад неудачно выполнил новый мировой челлендж "Оставайтесь дома", попав рулоном туалетной бумаги ей в голову.

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