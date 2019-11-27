"Подпишем Автогола": "Байер" потроллил россиян в Лиге чемпионов

Леверкузенский "Байер" в шутливой форме поблагодарил своих соперников по группе Лиги Чемпионов за голы, забитые в свои ворота.

"Подпишем долгосрочный контракт с Автоголом в январе", – написано в официальном Twitter-аккаунте немецкой команды.

Автогол Жемалетдинова Спорт

Signing Own Goal on a long-term deal in January https://t.co/Kdh5Bu6NIG — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 26 ноября 2019 г.

На групповой стадии этой ЛЧ "Байер" сумел забить пять мячей в ворота соперников, три из которых пришли в результате автоголов. Дважды немцам помогли игроки "Локомотива" – Бенедикт Хеведес и Рифат Жемалетдинов – и еще один гол на счету Томаса Партея из "Атлетико".

Напомним, что победа в пятом туре группового этапа над московским клубом обеспечила "Байеру" попадание в Лигу Европы. В случае осечки "Атлетико" домашняя победа над "Ювентусом" в последнем матче выведет немцев в плей-офф Лиги Чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" имеет хорошие шансы на выход из группы ЛЧ по итогам матча между "Аталантой" и загребским "Динамо".

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