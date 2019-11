"Подпишем Автогола": "Байер" потроллил россиян в Лиге чемпионов

Леверкузенский "Байер" в шутливой форме поблагодарил своих соперников по группе Лиги Чемпионов за голы, забитые в свои ворота.

"Подпишем долгосрочный контракт с Автоголом в январе", – написано в официальном Twitter-аккаунте немецкой команды.

Signing Own Goal on a long-term deal in January https://t.co/Kdh5Bu6NIG