Подписали и отдали: футболист сборной Украины перешел в шотландский гранд

Футболист сборной Украины Марьян Швед подписал соглашение с шотландским "Селтиком". Контракт экс-футболиста "Карпат" с новым клубом будет действовать 4,5 года.

Тем не менее, дебют Шведа в новой команде состоится нескоро: до конца сезона на правах аренды футболист будет выступать в Премьер-лиге Украины.

🆕✍️ #CelticFC have signed Maryan Shved on a four-and-a-half year contract from Karpaty Lviv! The winger will rejoin the Ukrainian side on loan until the end of the season. 🇺🇦🍀 ➡️ https://t.co/xi51jhpInG pic.twitter.com/j1mfgRy1Yd

Игрок национальной команды прокомментировал свой трансфер. "Я очень горжусь тем, что я здесь, и даже горжусь тем, что я первый украинец, который подписал контракт с "Селтиком", и особенно с тем, что это значит для футбола в Украине", - цитирует Шведа пресс-служба шотландского клуба.

The first Ukrainian Celt! 🇺🇦🍀



🎙️ Shved: “I’m very proud to be here and even prouder as a Ukrainian to be the first player from my country to sign for #CelticFC, particularly with what that means for football in Ukraine." pic.twitter.com/5px2NaZfHe