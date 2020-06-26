"Подожгли" город: в сети показали яркие празднования фанатов "Ливерпуля"

Болельщики "Ливерпуля" ярко отпраздновали первое в истории чемпионство команды в английской Премьер-лиге.

В последний раз "красные" выигрывали первенство Англии в далеком сезоне 1989/90, поэтому фанаты команды были вне себя от счастья. "Ливерпуль" оформил досрочную победу в АПЛ благодаря поражению "Манчестер Сити" в выездном поединке против "Челси". Ближе к концовке матча, который подарил чемпионство "красным", болельщики команды начали стягиваться к знаменитому "Энфилду", чтобы вместе отпраздновать исторический успех "Ливерпуля", забыв о карантинных ограничениях (Источник видео – Twitter FootballJOE).

Гуляния на улицах затянулись до глубокой ночи, во всех районах города фанаты жгли пиротехнику и громко пели песни, мешая спать своим заклятым врагам – поклонникам "Эвертона" (Источник видео – Twitter Liverpool FC News).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ливерпуль" стал победителем АПЛ за семь туров до финиша, оторвавшись на 23 очка от "Манчестер Сити".