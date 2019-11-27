Подобрали и обобрали: России в ситуации с Евро-2020 "предложили помощь"

В Уэльсе внимательно следят за ситуацией с возможным исключением России из числа стран, принимающих матчи финальной части Евро-2020.

Валлийская футбольная ассоциация готова предложить стадион "Миллениум" в Кардиффе в качестве полноценной замены "Газпром Арене" из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает dynamo.kiev.ua со ссылкой на местное издание Wales Online.

Уэльс готов принять матчи Евро-2020 walesonline.co.uk

В Уэльсе считают, что у них есть веские аргументы для продвижения своей заявки, которая во время выбора арен Евро-2020 в 2014 году была названа "технически превосходной" и не прошла в итоговый список по "чистой случайности".

Чиновники Футбольной ассоциации Уэльса дали понять, что надеются, что все для России "завершится благополучно". Однако, "в случае чего Уэльс всегда готов прийти на помощь". Важно отметить, что валлийская сборная уже пробилась в финальную часть Евро-2020 и перед жеребьевкой располагается в 4-й корзине.

Как сообщал OBOZREVATEL, исключение России из числа принимающих стран Евро-2020 может стать одной из жестких мер, которые будут приняты в отношении РФ по итогам грандиозного допингового скандала.

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