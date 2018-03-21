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Более пяти часов: сборной России устроили дикую подставу перед матчем с Бразилией

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Футболисты сборной России были вынуждены более пяти часов проходить допинг-контроль накануне товарищеского матча с бразильцами. В результате начало тренировки команды Станислава Черчесова было сорвано.

Как сообщает официальный "твиттер" хозяев чемпионата мира-2018, допинг офицер прибыл в расположение команды в 6:30 утра по московскому времени. При этом забор мочи и крови осуществлял всего один человек, что существенно затянуло процесс.

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"Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов, имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе. По состоянию на 11:00 на контроле находятся еще пять человек. Отъезд на тренировку перенесён на более позднее время", – говорится в заявлении россиян.

Как сообщал "Обозреватель", чемпионату мира по футболу в России объявили бойкот в Польше.

Место
РоссияМосква
Объекты
сборная России по футболусборная Бразилии по футболу
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