Более пяти часов: сборной России устроили дикую подставу перед матчем с Бразилией

Футболисты сборной России были вынуждены более пяти часов проходить допинг-контроль накануне товарищеского матча с бразильцами. В результате начало тренировки команды Станислава Черчесова было сорвано.

Как сообщает официальный "твиттер" хозяев чемпионата мира-2018, допинг офицер прибыл в расположение команды в 6:30 утра по московскому времени. При этом забор мочи и крови осуществлял всего один человек, что существенно затянуло процесс.

Сегодня тренировка @TeamRussia начнётся с опозданием в связи с тем что, начиная с 6:30, в расположение команды прибыл инспектор допинг-контроля для взятия проб мочи и крови.

Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на 5 часов. 1/2 — Сборная России (@TeamRussia) 21 марта 2018 г.

"Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов, имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе. По состоянию на 11:00 на контроле находятся еще пять человек. Отъезд на тренировку перенесён на более позднее время", – говорится в заявлении россиян.

Как сообщал "Обозреватель", чемпионату мира по футболу в России объявили бойкот в Польше.