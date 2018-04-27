Иногда все-таки нужно спрашивать у людей их мнение.

Чтобы понять, что ты не одинок в своих мыслях.

О том, что нет необходимой государственной поддержки спорта в целом, не только футбола. И тут речь даже не о бюджетной строке, а о законодательной базе. Нет закона о меценатстве, нет налоговых льгот для тех, кто вкладывает деньги в футбол, в спорт. Нет даже толковой государственной программы и нормативной базы, регулирующей развитие спорта в стране.

Да, украинскому футболу катастрофически не хватает хороших тренеров. Умных, образованных, стремящихся учиться и развиваться. Половину из детских тренеров я на пушечный выстрел не подпускал бы к детям, а некоторых бы просто удавил за то, что калечат детей морально и физически. Советская система подготовки тренеров и обучения детей футболу себя изжила полностью, а новая полноценная так и не сформировалась.

Отсутствует специальная спортивная инфраструктура для проведения массовых мероприятий. Таких обьектов, где было бы два поля и больше – практически нет. Хочешь провести фестиваль или турнир – а негде! Манежей, полей с подогревом, да просто залов и раздевалок не хватает! Нет академий-спортинтернатов, где дети из маленьких городков могли бы получать образование в приличных условиях. Детские школы топовых клубов явно не имеют достаточного количества мест для обучения.

А самое главное – падает престиж занятий футболом и отсутствует мотивация. Родителям проще купить один раз своему чаду дорогой гаджет или компьютер – и не иметь больше с ним проблем. Оплачивать тренировки и сборы, уделять внимание своему ребенку постоянно и каждодневно – это тяжело и дорого.

Мало того, приходит то время, когда ребенок выростает и уходит из детского футбола во взрослый. Детских команд - сотни и тысячи, а вот юношеских U-16 -U-19 раз-два и обчелся. Вертикаль со своей основной командой имеют ничтожно малое количество детских школ. Куда идти молодому футболисту? Если не нашёл команду - все. Так мы теряем талантливую молодёжь, воспитанную детскими тренерами. Кто действительно в теме, со мной согласятся.

Нет правильной работы с информпространством. Мнение общества формируется СМИ, хотим мы этого или нет. Достаточно глянуть на население Северной Кореи или хотя бы нашего ближайшего соседа, чтобы понять как можно перепрошить мозги населению. Где художественные фильмы, сериалы и телепередачи про легендарных футболистов, тренеров и великих спортсменов? Чем занимается министерство информационной политики, и почему в его задачи не входит поднятие престижа украинского спорта – я не знаю.

Украинскому футболу не хватает современных качественных звезд. Чем хуже играют нынешние, тем большими легендами становимся мы, команда Лобановского. И от этого нет никакой радости, поверьте.

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И комментируя остальное… Давайте честно.

По поводу коррупции и некачественного судейства. Это было всегда, это есть и это будет. Нереально полностью искоренить, особенно в нашем "правовом" государстве. Справедливости ради, скажу что коррупционные скандалы гремят и в мировом футболе. Борьба будет продолжаться до тех пор, пока существует человеческий фактор.

Выход – играть так, чтобы у судьи не оставалось шансов. И да, судья должен зарабатывать. У него, на самом деле, очень тяжелая и неблагодарная работа.

Поля и стадионы строятся. Строятся медленно, но строятся. И завод ФФУ, изготавливающий искусственное покрытие - тому не последняя причина. Ну и децентрализация плюс государственная программа по постройке полей. Хотелось бы ещё больше и быстрее, конечно, ну хоть так, и на том спасибо. До Павелко поля никто не строил, и это факт.

И все чаще я сталкиваюсь с тем, что поле или площадку построили, а что делать с ней – не знают. Особенно в маленьких селах и городках. Тренеров с лицензией нет, ДЮСШ открыть не могут, толку от постройки поля – ноль

И еще. В нищем государстве не может быть хорошего футбола – это неправда. Пример – это те же страны Латинской Америки и Африки. Видели бы вы поля в Бразилии… Их, кстати, там тоже катастрофически не хватает. А играют как? Ну, это отдельный разговор.

Управленческий спортивный менеджмент. Насколько я понимаю, проблема с хорошими менеджерами среднего и высшего звена есть в любом бизнесе,и футбол тут не исключение. Так что не надо нагнетать.

Систему Лобановского на все уровни… Я аж завелся, когда прочитал. Вы хоть понимаете – что это такое??? Работа на пределе физических возможностей человека – в детских школах??? Мало того, я твердо уверен, что как таковой системы Лобановского не существует, иначе бы все могли достигнуть тех же результатов, применив его систему тренировок. Есть феномен Лобановского – и точка. С самой обычной, на первый взгляд, командой тренер смог добиться потрясающих результатов. И добился бы сейчас, я уверен. Но - только Лобановский, с его несомненным авторитетом, потрясающим знанием психологии и интуитивным пониманием футбола как такового. А другой с тем же набором тренировок – нет, не добьется ничего. Да ,работала команда научных специалистов, разрабатывали систему тренировок, но он же постоянно менял ее на свое усмотрение! Все делалось для того, чтобы мы, не обладая такой техничностью , как игроки ведущих мировых команд, могли за счет своей физической формы и правильной тактики игры играть с ними на равных. Сколько раз пытались повторить, записывали и повторяли упражнения - и без Валерия Васильевича не имело ни малейшего смысла. Физические нагрузки были сумасшедшие. Смертельных случаев у нас не было только потому, что те, кто не тянул – уходили сразу. Использовать методику Лобановского в массах, для детей или для аматоров – нельзя категорически!

Я вообще сторонник западной системы обучения футбола , где запрещены соревнования для детей до 14 лет. Ребенка нужно учить – технике, тактике и стратегии футбола. Тогда необходимость в ненужных физических нагрузках отпадает, мы сохраняем здоровье и психику юных футболистов, получаем на выходе образованных и техничных футболистов.

Стабильное положение в стране и высокий ВВП… Тут можно только вздохнуть и пожелать нам всем мира и процветания.

Убрать олигархов из футбола – ага, заодно можно передать все клубы государству и футболистов объявить госслужащими, не ну а чего мелочиться-то… Во всем мире владельцы клубов – это небедные люди. Почему Украина должна быть исключением?

Насчет того, что украинскому футболу не хватает Влада Ващука. Спасибо, но я тут уже есть, и уходить не планирую.

И ни одного коммента о том, что стране не хватает женского футбола… Тут промолчу.

Спасибо всем за живой отклик.

Комментарии не закрываю.

На самом деле, я рад, что у меня в подписчиках и друзьях такое количество адекватных людей, неравнодушных к футболу. Тем, кто писал в личку – я все увидел.

Вопросы задаю не для того, чтобы повздыхать о тяжкой судьбе украинского футбола, а для того, чтобы менять ситуацию к лучшему, определить приоритетные направления работы для Киевской городской федерации футбола, где я являюсь первым заместителем председателя.

Далі буде…