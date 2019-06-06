Поддержал Россию: украинский футболист отреагировал на скандал

Игрок львовских "Карпаты" Владислав Мудрик, который стал одним из фигурантов скандала вокруг футболистов юношеской сборной Украины, поддержавших сборную России, признался, что действительно общался с представителями РФ на международном турнире в Словакии.

При этом, по его словам, российские журналисты представили желаемое за действительное.

Владислав Мудрик ФК "Карпаты"

"То, что я поставил лайк – не говорит о моем уважительном или благосклонном отношение к России. Вскоре после соревнования мне написал российский журналист, точнее, блогер. Он спросил, какой была обстановка на турнире в Словакии: во время матча против россиян, в отеле, где мы жили с русскими, и вообще, как мы общались с игроками сборной России... Мы перекинулись несколькими словами о матче с Англией. Возможно, они это расценивали как нечто невероятное. Кому-то хотелось перекрутить все это и оригинально осветить банальный эпизод", – сказал Мудрик в комментарии пресс-службе "Карпат".

Как сообщал OBOZREVATEL, игроки юношеской сборной Украины по футболу Иван Литвиненко и Владислав Мудрик признались, что отлично общались с россиянами, а также болели за сборную РФ в матче чемпионата мира по хоккею с США.

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