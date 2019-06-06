ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Поддержал Россию: украинский футболист отреагировал на скандал

1.1тЧитать материал на украинском

Игрок львовских "Карпаты" Владислав Мудрик, который стал одним из фигурантов скандала вокруг футболистов юношеской сборной Украины, поддержавших сборную России, признался, что действительно общался с представителями РФ на международном турнире в Словакии.

При этом, по его словам, российские журналисты представили желаемое за действительное.

Новости
Экс-голкипер "Карпат" раскрыл всю правду о "договорянке" с "Метталистом"

Владислав Мудрик

Владислав Мудрик

ФК "Карпаты"

"То, что я поставил лайк – не говорит о моем уважительном или благосклонном отношение к России. Вскоре после соревнования мне написал российский журналист, точнее, блогер. Он спросил, какой была обстановка на турнире в Словакии: во время матча против россиян, в отеле, где мы жили с русскими, и вообще, как мы общались с игроками сборной России... Мы перекинулись несколькими словами о матче с Англией. Возможно, они это расценивали как нечто невероятное. Кому-то хотелось перекрутить все это и оригинально осветить банальный эпизод", – сказал Мудрик в комментарии пресс-службе "Карпат".

Как сообщал OBOZREVATEL, игроки юношеской сборной Украины по футболу Иван Литвиненко и Владислав Мудрик признались, что отлично общались с россиянами, а также болели за сборную РФ в матче чемпионата мира по хоккею с США.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Тег
ФК Карпаты
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
12
4
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
все.опустили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel