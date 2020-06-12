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12 июня • обновлено в 14:43
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Подбегает сзади и разбивает лицо – Милевский о "серьезной" потасовке в "Динамо"

3.4т
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Экс-нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал историю о конфликте на тренировке между болгарином Георгием Пеевым и бразильцем Клебером, которая переросла в серьезную потасовку.

"Был Йожеф Сабо тренером. Было много иностранцев тогда: болгарин, румын, два хорвата, латвиец, четыре бразильца и мы, молодежь. Как-то раз мы играли в "дыр-дыр" (футбол на маленькой территории, огражденной фишками, с небольшими воротами – Ред.), и Пеев "зарубился" с Клебером – там ударил по ногам, там ударил. В итоге, Жора так ему разок "вставил", что разбил ногу, а Сабо говорит: "Это футбол, это спорт. Все в порядке, никто не обижается". Клебер обиделся, уехал с базы, бразильцы там хотели какой-то бунт устроить", – вспомнил Милевский во время прямого эфира на YouTube-канале "Миля".

Артем Милевский

Артем Милевский

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На следующий день конфликт не только не был исчерпан, а и продолжился с новой силой, когда Клебер напал на Пеева сзади.

"На следующий день мы собираемся на базе, Жора заходит, а Клебер подбегает к нему сзади и бьет его, разбивает ему лицо, начинается серьезная потасовка на базе. Что делать? Идем к Сабо, пусть он принимает решение, делает выводы, а он говорит: "Так а что? Это футбол. У вас 1:1"", – рассказал экс-нападающий “Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милевский объяснил, почему не приезжает в сборную Украины.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Артем Милевский Йожеф Сабо
Тег
ФК Динамо Киев
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