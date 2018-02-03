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Под Львовом перевернулся автобус с футбольной командой

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В Каменко-Бузком районе Львовской области в результате ДТП перевернулся и слетел в кювет автобус с любительской футбольной командой "Малинск" Ривненской области.

Об этом пишет Zaxid.net.

По данным полиции, вследствие аварии никто не пострадал. ДТП произошло на опасном повороте между селами Дидилов и Банюнин.

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"Водитель не учел дорожных условий и не выбрал безопасной скорости, из-за чего на повороте автобус начало нести. Водитель зацепил отбойник и уже остановился, однако автобус не устоял и перевернулся на бок, съехав в кювет", – заявила пресс-секретарь Патрульной полиции Львова Катерина Рыбий.

В момент инцидента в салоне находилось 20 членов футбольной команды "Малинск" и водитель, которые возвращались с тренировки во Львове в сторону Ривного. Никто из футболистов не стал обращать за медицинской помощью.

Как писал "Обозреватель", украинский футболист Александр Шовковский попал в ДТП на заснеженной трассе.

Читайте все новости по теме "ДТП" на Обозревателе.

Тема
ДТП
Место
УкраинаЛьвов
Объект
Национальная полиция Украины
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