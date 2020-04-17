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17 апреля • обновлено в 12:18
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"Под дулом автомата": шведский экс-игрок "Таврии" Свенссон вспомнил, как бежал из Крыма

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Футболист сборной Швеции и экс-игрок симферопольской "Таврии" Густав Свенссон поделился воспоминаниями об эстренном побеге из Крыма в конце февраля.

"Когда я зашел в раздевалку после тренировки на базе "Таврии", у меня в телефоне было 300 пропущенных звонков. Я начал читать новости и увидел, что Владимир Путин объявил о вторжении на территорию Крыма. Вместе с другими иностранцами я моментально обратился к руководству команды и попросил их вывезти нас отсюда на автобусе. Они без лишних вопросов организовали все за несколько часов, и за это я им очень благодарен", – рассказал Свенссон в интервью изданию Aftonbladet.

Густав Свенссон

Густав Свенссон

Transfermarkt

Футболист был невероятно напуган, когда на выезде из города их автобус остановили российские военные с автоматами.

"Когда мы поздно ночью выезжали из города, российские военные уже установили блокпосты. Они остановили нас и зашли в салон с автоматами, поочередно спрашивая нас, кто мы такие и почему мы уезжаем. Под дулом автомата и с паспортом в руках мы пытались объяснить им ситуацию. Этот страх я никогда не забуду", – вспоминает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист белорусской "Славии" Юрий Пантя, долгое время выступавший в Крыму, рассказал, как изменилась жизнь на полуострове после оккупации.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Симферополь
Тег
ФК Таврия
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