Новости Реклама
5 сентября • обновлено в 10:38
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Почувствовал разницу: стало известно о зарплате Коноплянки в "Шахтере"

2.3т Читать материал на украинском

Стало известно, сколько будет получать в своем клубе новичок "Шахтера" украинский полузащитник Евгений Коноплянка.

По информации, озвученной в Twitter турецким журналистом и комментатором Сафаком Малатьей, зарплата Коноплянки в донецком клубе будет составлять 1,7 миллиона евро в год.

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

football.ua

"Трансфер состоялся. Годовая зарплата 1,7 миллиона евро. Полтора месяца мы все ждали новостей о переходе Коноплянки в "Бешикташ", но игрок подписал контракт с "Шахтером". Мы должны уважать выбор футболиста", — написал Малатья.

Интересно, что в своем предыдущем клубе "Шальке" (Гельзенкирхен) Коноплянка был одним из самых высокоплачиваемых футболистов. По оценкам немецкой прессы, он получал 4 млн евро в год.

Новости
"В четыре раза": стало известно, сколько "Шахтер" заплатил за Коноплянку

Напомним, Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер" в последний день перед закрытием трансферного окна. Он подписал с "горняками" контракт на три сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Коноплянки состоялся серьезный разговор с Андреем Шевченко относительно перспектив футболиста в сборной Украины.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Тема
Трансферы
Персона
Евгений Коноплянка
Место
Украина Донецк
Тег
ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
2
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Так он идиот! Сидеть на банке за 4 миллиона и сидеть на такой же банке в Шахтёре за 1.7!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel