Почувствовал разницу: стало известно о зарплате Коноплянки в "Шахтере"

Стало известно, сколько будет получать в своем клубе новичок "Шахтера" украинский полузащитник Евгений Коноплянка.

По информации, озвученной в Twitter турецким журналистом и комментатором Сафаком Малатьей, зарплата Коноплянки в донецком клубе будет составлять 1,7 миллиона евро в год.

Евгений Коноплянка football.ua

"Трансфер состоялся. Годовая зарплата 1,7 миллиона евро. Полтора месяца мы все ждали новостей о переходе Коноплянки в "Бешикташ", но игрок подписал контракт с "Шахтером". Мы должны уважать выбор футболиста", — написал Малатья.

Интересно, что в своем предыдущем клубе "Шальке" (Гельзенкирхен) Коноплянка был одним из самых высокоплачиваемых футболистов. По оценкам немецкой прессы, он получал 4 млн евро в год.

Напомним, Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер" в последний день перед закрытием трансферного окна. Он подписал с "горняками" контракт на три сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Коноплянки состоялся серьезный разговор с Андреем Шевченко относительно перспектив футболиста в сборной Украины.

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