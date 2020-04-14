Почему Месси – козел? Google ответил на самый популярный вопрос о Лео

Максим Богданов Футбол 21:58, 14.04.2020 Обновлено: 23:21, 14.04.2020

Один из самых популярных запросов в Google, звучит как: "Почему Месси – козел?".

Козел на английском – это "goat", а еще существует аббревиатура GOAT, которая расшифровывается как Greatest of All Time (Величайший за все времена/в истории). Месси – футбольный GOAT, Роджер Федерер – теннисный, Усэйн Болт – GOAT в легкой атлетике и так далее.

В связке с именем Месси слово "goat" используют наиболее часто. Несколько лет назад Лео даже снялся в рекламе бутс вместе с козлами и козами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее французское издание France Football назвала нападающего "Барселоны" Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом 2019 года. Доход аргентинца составил 131 миллион евро.

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