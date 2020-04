Один из самых популярных запросов в Google, звучит как: "Почему Месси – козел?".

Козел на английском – это "goat", а еще существует аббревиатура GOAT, которая расшифровывается как Greatest of All Time (Величайший за все времена/в истории). Месси – футбольный GOAT, Роджер Федерер – теннисный, Усэйн Болт – GOAT в легкой атлетике и так далее.

В связке с именем Месси слово "goat" используют наиболее часто. Несколько лет назад Лео даже снялся в рекламе бутс вместе с козлами и козами.

This goal by Lionel Messi is ridiculous. One of the many reasons he is the GOAT. 🐐 pic.twitter.com/o9djZsbrvm

Loved listening to @mwbuckingham delve into how Messi is the #GOAT. Take a look at what we did with @adidas to affirm that view! #WBFLON pic.twitter.com/bKYYTPEcLY