Один из самых популярных запросов в Google, звучит как: "Почему Месси – козел?".

Козел на английском – это "goat", а еще существует аббревиатура GOAT, которая расшифровывается как Greatest of All Time (Величайший за все времена/в истории). Месси – футбольный GOAT, Роджер Федерер – теннисный, Усэйн Болт – GOAT в легкой атлетике и так далее.

В связке с именем Месси слово "goat" используют наиболее часто. Несколько лет назад Лео даже снялся в рекламе бутс вместе с козлами и козами.

This goal by Lionel Messi is ridiculous. One of the many reasons he is the GOAT. 🐐pic.twitter.com/o9djZsbrvm — The Futbol Page (@TheFutbolPage) April 14, 2020

Loved listening to @mwbuckingham delve into how Messi is the #GOAT. Take a look at what we did with @adidas to affirm that view! #WBFLON pic.twitter.com/bKYYTPEcLY — Hill+Knowlton Strategies (@HKStrategies) June 6, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее французское издание France Football назвала нападающего "Барселоны" Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом 2019 года. Доход аргентинца составил 131 миллион евро.

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