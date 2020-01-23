Почем футбольные "министры"?

Коррупционная деятельность национальной футбольной ассоциации с недавнего времени является предметом пристального изучения созданной в Верховной Раде Украины временной следственной комиссии. После новогодних каникул ВСК возобновила работу, собравшись уже в третий раз.

"Состоялось очередное заседание, на котором Комиссия рассмотрела полученные по запросам народных депутатов материалы от правоохранителей, государственных органов, а также непосредственно от УАФ и ее "дочки" – "ФФУ Продакшн", – сообщил телеканал "112" (112.ua, 17.01).– Особое внимание ВСК привлекла информация об осуществлении руководством УАФ сомнительных закупок черезкомпанию "Ньюпорт менеджмент ЛТД", в результате которых в течение 2015-2017 годов более 13 млн. евро средств, поступавших от УЕФА, оказались на прибалтийских счетах оффшорных компаний с явными признаками фиктивности.

В частности, речь идет о приобретении более 30 тонн чая на сумму 385 195 евро, более 10 тонн кофе на сумму 1 218 630 евро, более 2 тонн морепродуктов на сумму 646 790 евро, электрических ламп и электроники на сумму 2 657 115 евро, транспортных услуг и топлива на сумму 1 287 680 евро, других товаров и услуг, которые не являются типичными для деятельности национальной спортивной федерации".

В этой связи напрашивается мысль: не собирается ли ФФУ/УАФ сменить профиль своей деятельности.

Хотя направление этих средств по назначению – на строительство футбольных полей – позволило бы избежать необходимости в бюджетном финансировании, отмечается в материале. Как известно, будучи главой Бюджетного комитета ВР, А.Павелко лично лоббировал выделение государственных средств ФФУ, также им возглавляемой. На этот вопиющий конфликт интересов обращали внимание соответствующих антикоррупционных органов общественные организации и пресса. Однако лишь после смены верховной власти в стране расследование получило реальный ход.

"Півтора року – достатній термін, щоб вилучили відповідні матеріали, які використовувалися в слідстві, з’ясувати, хто з посадових осіб які папери підписував, проаналізувати – що саме будувалося за державні кошти, залучити фахівця з оцінки будівництва й виконаних робіт", – приводит телеканал ZiK в сюжете о заседании ВСК слова члена комиссии Григория Мамки (Zik.ua, 17.01).

Кстати, на следующем заседании Временная следственная комиссия планирует получить лично от руководителей правоохранительных органов объяснения относительно причин затягивания расследований в уголовных процессах по бюджетной программе.

"Руководство УАФ отрицает свое влияние на внедрение и реализацию бюджетной программы, указывая, что лишь выступало инициатором строительства футбольных полей как профильная федерация, – продолжает "112". – Однако полученными ВСК документами подтверждено, что УАФ влияла на реализацию бюджетной программы на всех ее этапах, в частности:- предоставляла Минрегиону расчеты объема средств, необходимых для начала реализации бюджетной программы;

–президент ФФУ Андрей Павелко, будучи одновременно народным депутатом Украины и председателем Бюджетного комитета, принимал участие в принятии соответствующих расходов госбюджета;

–руководство ФФУ вошло в состав комиссии Минрегиона, которая определяла перечень объектов строительства и объемы финансирования каждого из них;

–ФФУ был рекомендован типовой проект мини-футбольной площадки, который разместили на официальном сайте Минрегиона;

–"ФФУ Продакшн" принимало непосредственное участие в реализации бюджетной программы и как подрядчик, и как поставщик искусственной травы"(112.ua, 17.01).

"Очільника Федерації Андрія Павелка підозрюють у зловживанні службовим становищем і можливому привласненні десятків мільйонів євро, – развивают тему "Подробности". – Гроші, які мали витратити на будівництво футбольних полів, опинилися на офшорних рахунках компаній з ознаками фіктивності. А реальне будівництво – оплачували з бюджетних коштів. Коли правоохоронці розберуться у цих махінаціях та чи доведуть справу до суду – головне питання, що хвилює депутатів"(Podrobnosti.ua, 17.01).

На заседании в пятницу члены ВСК приняли решение направить заявление к руководству государства с просьбой ускорить расследование дел, касающихся нарушений в украинском футболе.

"Мы подготовили обращение, которое будет направлено Президенту Украины, Премьер-министру Украины, спикеру Верховной Рады Украины, генеральному прокурору, министру внутренних дел, председателю Национальной полиции и председателю Национального антикоррупционного бюро Украины. Мы просим высшее руководство государства и правоохранительных органов отреагировать на сложившуюся ситуацию и помочь ускорению ведения расследования уголовных производств, касающихся нарушений в украинском футболе", – говорит член ВСК Игорь Кривошеев (Ukrinform.ru, 17.01).

"На протяжении более полутора лет следствия правоохранительными органами почти ничего сделано не было, – детализирует суть обращения глава ВСК Анатолий Костюх (Ua-football.com, 17.01)– Если конкретнее: в течение этого времени специальное управление Нацполиции провело лишь два допроса относительно одного из криминальных дел. Другое дело вообще не расследовали, так как, как сообщили нам в Нацполиции, все документы, касающиеся его, изъяла киевская городская прокуратура. Поэтому никаких действий Нацполиция и не совершала".

Материал о коррупции в ФФУ/УАФ выпустил в свет и аналитик портала "Вести" Михаил Фрадкин. Автор в частности разбирался в том, почему уголовные дела, в которых фигурируют Павелко и его окружение, не расследовались при предыдущей власти.

С чего началась фабула "спортивного дела", рассказал "Вестям" Игорь Бондарчук глава правления общественного объединения "Стоп коррупции", одной из организаций, которые предоставили факты о возможной коррупционной деятельности Павелко спикеру ВР Дмитрию Разумкову.

"Мы обратили внимание в 2018 году на конфликт интересов Андрея Павелко, – цитирует журналист И.Бондарчука (Vesti.ua, 16.01).– Когда он был главой Бюджетного комитета в парламенте, он мог кому-то давать финансирование, кому-то не давать. Мы считаем, что Павелко, как глава Бюджетного комитета ВР, должен был заявить про этот конфликт интересов до того, как распределять бюджетные деньги на искусственные поля. Мы стали обращать внимание на компании, связанные с Павелко".

Действия Павелко вызывали вопросы не только у "Стоп коррупции". Делом заинтересовался и Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики.

"Мы планируем обратиться в НАБУ, так как материалы содержат информацию о совершении уголовных правонарушений и нанесении существенного ущерба государству", – сказала его глава Елена Мошенец (Vesti.ua, 16.01).

Депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу, председатель подкомитета по вопросам физической культуры и массового спорта Комитета ВР по вопросам молодежи и спорта, в нюансах отследил ценовую политику на изготовление искусственных футбольных полей от "ФФУ Продакшн", предоставив детальную информацию о почве для злоупотреблений. Став депутатом, Мазурашу был одним из инициаторов создания временной следственной комиссии при ВР.

Как заверяет глава ВСК А.Костюх, Счетная палата Украины сделает анализ калькуляции стоимости искусственных футбольных полей, а следственная комиссия уже на ближайших заседаниях комитета огласит эти данные и сверит их с тем отчетом, который пообещал предоставить адвокат президента УАФ Владимир Тимошенко.

Кстати, последнийуже не впервыепытается навязать членам ВСК и широкой общественности заведомо ложный посыл о том, что именно послужило толчком для начала многих журналистских расследований вокруг коррупционных злоупотреблений со стороны его подзащитного.

"А вообще я хочу отметить, что все это расследование является элементом противостояния между Андреем Павелко и братьями Суркисами", – декламирует адвокат, выдуманную в стенах УАФ слезливую историю (Vesti.ua, 16.01).

"ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ЭТОТ БАНКЕТ?.."

Совершенно очевидно, чтоу г-на Тимошенко отсутствуют какие-либо документальные доказательства участия братьев Суркисов в уголовном преследовании Павелко. Ведь этот процесс начался еще тогда, когда глава ФФУ и по совместительству Бюджетного комитета ВР блистал во власти, являясь этакой священной коровой для правоохранительных органов. Поэтому любые попытки сегодня представить казнокрада и коррупционера жертвой чьих-то интриг по сути своей – несостоятельны и циничны. Павелко должен ответить перед законом за конкретные злоупотребления служебным положением на ответственном государственном посту, к которым ни почетный член УЕФА, ни президент ФК "Динамо" не имеют никакого отношения. Все остальные разговоры – это лирика и конспирология.

Безусловно, чья-то личная неприязнь к руководителю нашего футбола – субстанция вполне материальная. За время пребывания в своем нынешнем статусе он успел нагадить многим представителям футбольного бомонда. Однако, документы, находящиеся в распоряжении правоохранительных органов, основываются не на человеческих обидах, эмоциях и чувствах, а на сухих цифрах и фактах, неоднократно обнародованных в многочисленных публичных источниках. Все они теперь стали предметом для детального анализа.

Очевидно, уже в ближайшие месяцы (а ВСК должна сформировать полное заключение по комплексу дел футбольной коррупции до середины апреля) Павелко придется поубавить спесь перед лицом неопровержимых доказательств его вины в крупномасштабном расхищении бюджетных средств. Пока же фанфарон остается верен себе, козыряя, как и ранее, наполеоновскими планами по сооружению потемкинских деревень и используя при этом крапленые козыри.

Так, на открытии офиса Киевской областной федерации футбола он, ссылаясь на главу государства, обронил: "Президент Украины поставил задачу строительства 100 новых стадионов в Украине". Не впервой Павелко выдает желаемое за действительное, пытаясь создать эффект своей востребованности и вхожести в высокие кабинеты.

Хотя кто-кто, а уж Владимир Зеленский наверняка не станет пачкать свой имидж о токсичного, завравшегося и проворовавшегося чинушу. Того самого одиозного представителя старой власти, кто за бюджетные деньги массово пиарил своих однопартийцев, режущих ленточки на открытии футбольных площадок с искусственной травой. Тех самых скандальных газонов, на махинациях с которыми он положил себе в карман 1,25 млрд. гривен денег налогоплательщиков.

На упомянутом уже мероприятии Павелко также пафосно поведал, что каждая областная федерация футбола будет получать на развитие по 100 тысяч гривен в месяц. В долларовом эквиваленте это порядка четырех тысяч. Прежняя сумма дотаций, составлявшая 50 тысяч гривен, была учреждена еще в каденцию управления ФФУ Григорием Суркисом и при тогдашнем курсе валют воспринималась гораздо более внушительным финансовым подспорьем для деятельности региональных ячеек ФФУ.

Так что показушная гордость Павелко абсолютно дутая. Кроме того, в отдельных случаях материальная помощь региональным федерациям используется в качестве инструмента для сведения счетов с неугодными. Как, например, в ситуации со столичной ассоциацией под управлением Игоря Кочетова, которой по хотению руководства УАФ давно уже полностью обрезали плановое финансирование.

Есть и характерные цифры для сопоставления. Скажем, месячные оклады некоторых руководителей ФФУ/УАФ. Информация о них просочилась в СМИ в октябре прошлого года, вызвав волну возмущения этим пиром во время чумы, став поводом для нескольких открытых обращений.

"Перший віце-президент ФФУ/УАФ Вадим Костюченко, особа, обвинувачена правоохоронними органами (справа у суді) у підробленні диплому про освіту, отримує заробітну плату – 372 313,78 грн. Перший віце- президент ФФУ/УАФ Олег Протасов – 219 469,80 грн. Генеральний секретар ФФУ/УАФ Юрій Запісоцький – 309 204,71 грн. Голова комітету національних збірних Мирон Маркевич – 621 630,00 грн. Співголова комітету професіонального футболу Ігор Бєланов – 124 225,00 грн. Співголова ради стратегічного розвитку Олег Блохін – 124 225,00 грн. Керівники управління забезпечення діяльності Асоціації Алан Плієв та Дмитро Пелін відповідно 194 702,76 грн. та 162 600,00 грн. Легіонери ФФУ/УАФ Лучано Лучі та Франческо Баранка відповідно 420 646,30 грн. та 519 885,00 грн.", –говорилось в письме от имени опальной Федерации футбола Киева (Ffk.kiev.ua, 13.10.19).

Наряду с этим тренеры национальных сборных получали унизительные крохи.

"Регіональним осередкам ФФУ/УАФ на їхню діяльність з панського плеча А.Павелка перепадає щомісячно аж 59 000 грн. З яких 9 000 повертається зворотно за оренду автомобіля, тобто на розвиток футболу в регіонах (окрім м. Києва та Київської області.) витрачається 1 150 000 грн. щомісяця. Прикро і соромно порівнювати цей бюджет із цифрами у вищеназваному списку людей, які мають особливі заслуги не перед українським футболом, а персонально перед своїм патроном", –цитата из того же обращения(Ffk.kiev.ua, 13.10.19).

Сегодня одна из топ-тем в отечественных СМИ – зарплаты госчиновников. Общество пытается определить некую золотую середину касательно их окладов. С одной стороны, размеры вознаграждений должны стимулировать специалистов к эффективной работе. С другой – удержать их от соблазнов использования служебного положения вне рамок закона.

По информации официального сайта Кабинета министров Украины, средняя зарплата Премьер-министра Алексея Гончарука в 2019 году составляла 60 479 грн. Вице-премьеры получают на уровне 55,7-58,7 тысяч. Оклады министров колеблются в рамках от 32,4 до 100 тысяч.

При этом за такие цифры украинцы склонны требовать от чиновников не просто работы в поте лица круглые сутки без выходных, но и моментального эффекта – повышения уровня жизни.

На этом фоне зарплаты футбольных "министров" выглядят откровенно дико. Это при том, что никто из них не производит никакого добавочного продукта для удовлетворения потребностей общества, а лишь жирует за счет манипуляций с деньгами госбюджета, регулярными выплатами от ФИФА и УЕФА.

Парадокс, но при таких космических зарплатных ведомостях Павелко и его дорогостоящая команда даже не обеспечивают сколько-нибудь осязаемых результатов роста благосостояния отечественного футбола. Зато в тамошних начальственных кабинетах щедры и благосклонны к персонажам, имеющим огромные проблемы с законом в самых разных сферах и кодексах – от хозяйственного до уголовного!

Здесь, видимо, уместно напомнить, что ФФУ/УАФ – не прибыльная общественная организация. А посему футбольная общественность через своих представителей вполне имеет законное право потребовать от Павелко привести доходы и расходы ассоциации в соответствие с ее уставными приоритетами.

О спорте и не только – в нашем Instagram!