Победный гол: Роналду выиграл первый трофей с "Ювентусом"

Туринский "Ювентус" обыграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии, который состоялся 16 января в Саудовской Аравии.
Единственный гол в поединке забил звездный футболист "старой сеньоры" Криштиану Роналду, который завоевал свой первый трофей в новой команде.
В начале второго тайма Пьянич сделал потрясающий навес, а обхитривший защитников португальский форвард разобрался с кипером "Милана". "Росо-нери" не сумели отквитать пропущенный мяч, а со средины второго тайма им пришлось доигрывать матч в меньшинстве из-за удаления Кессиэ.
"Ювентус" – "Милан" 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 61 Роналду.
"Ювентус" – Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Кьеллини, Бентанкур (Бернардески, 86), Пьянич (Джан, 65), Матюиди, Дуглас Коста (Хедира, 89), Роналду, Дибала.
"Милан" – Доннарумма, Сапата, Родригес, Калабрия, Романьоли, Лукас Пакета (Борини, 71), Бакайоко, Кастильехо (Игуаин, 71), Кессиэ, Чалханоглу, Кутроне (Конти, 79).
Предупреждения: Чалханоглу (21), Алекс Сандро (26), Пьянич (44), Кастильехо (45), Романьоли (74), Калабрия (82), Родригес (87), Дибала (90).
Удаление: Кессиэ (73).
...e siete in campo con noi! Godetevi la premiazione dei bianconeri! ⚪️⚫️ #SuperJuve pic.twitter.com/xlw1lTGezJ— JuventusFC (@juventusfc) 16 января 2019 г.
Напомним, что Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года. Криштиану уже успел отметиться невероятным достижением в чемпионате Италии. Звездный футболист стал самым результативным португальцем за один сезон в Серии А.
Криштиану Роналду
Juventus FC
Криштиану Роналду
Juventus FC
Криштиану Роналду
Juventus FC
Как сообщал OBOZREVATEL, перед матчем за Суперкубок в Италии вспыхнул огромный скандал. Власти были недовольны решением федерации провести поединок "Ювентус" - "Милан" в Саудовской Аравии из-за ущемления в стране женских прав.
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