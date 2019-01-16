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Победный гол: Роналду выиграл первый трофей с "Ювентусом"

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Туринский "Ювентус" обыграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии, который состоялся 16 января в Саудовской Аравии.

Единственный гол в поединке забил звездный футболист "старой сеньоры" Криштиану Роналду, который завоевал свой первый трофей в новой команде.

В начале второго тайма Пьянич сделал потрясающий навес, а обхитривший защитников португальский форвард разобрался с кипером "Милана". "Росо-нери" не сумели отквитать пропущенный мяч, а со средины второго тайма им пришлось доигрывать матч в меньшинстве из-за удаления Кессиэ.

Новости
У Роналду серьезные проблемы из-за скандала с изнасилованием

"Ювентус" – "Милан" 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 61 Роналду.
"Ювентус" – Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Кьеллини, Бентанкур (Бернардески, 86), Пьянич (Джан, 65), Матюиди, Дуглас Коста (Хедира, 89), Роналду, Дибала.
"Милан" – Доннарумма, Сапата, Родригес, Калабрия, Романьоли, Лукас Пакета (Борини, 71), Бакайоко, Кастильехо (Игуаин, 71), Кессиэ, Чалханоглу, Кутроне (Конти, 79).
Предупреждения: Чалханоглу (21), Алекс Сандро (26), Пьянич (44), Кастильехо (45), Романьоли (74), Калабрия (82), Родригес (87), Дибала (90).
Удаление: Кессиэ (73).

Напомним, что Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года. Криштиану уже успел отметиться невероятным достижением в чемпионате Италии. Звездный футболист стал самым результативным португальцем за один сезон в Серии А.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Juventus FC

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Juventus FC

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Juventus FC

Как сообщал OBOZREVATEL, перед матчем за Суперкубок в Италии вспыхнул огромный скандал. Власти были недовольны решением федерации провести поединок "Ювентус" - "Милан" в Саудовской Аравии из-за ущемления в стране женских прав.

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Персона
Криштиану Роналду
Место
Саудовская Аравия
Теги
ФК ЮвентусФК Милан
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