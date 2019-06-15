Победный финал Украины: видео голов ЧМ по футболу U-20

Молодежная сборная Украины в финале чемпионата мира по футболу U-20 одолела ровесников из Южной Кореи. Поединок прошел в польском Лодзе и завершился со счетом 3:1.

Матч складывался для наших футболистов очень непросто. Уже на 5-й минуте корейцы не без помощи VAR заработали пенальти. "Сине-желтые" успели отыграться к середине первого тайма, когда удача улыбнулась Супряге.

После перерыва динамовский форвард отличился во второй раз, выведя нашу команду вперед. Точку в матче поставил Цитаишвили. Динамовский нападающий устроил потрясающий забег и ювелирно переиграл голкипера.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться видео голов..

0:1 – 5, пенальти Ли Кан Ин

1:1 – 34 Супряга

2:1 – 52 Супряга

3:1 – 89 Цитаишвили

Как сообща OBOZREVATEL, после игры главный тренер украинской сборной Александр Петраков прокомментировал успех своих подопечных.

Кроме того, появилось видео торжественной церемонии награждения игроков сборной Украины.

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