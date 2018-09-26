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Победный дубль: экс-футболист сборной Украины произвел фурор в Турции

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Бывший нападающий сборной Украины Александр Гладкий оформил дубль за "Ризеспор" в матче Кубка Турции против "Тарсуса". Голы украинского форварда позволили его команде пробиться в следующий этап соревнований.

Счет забитым мячам экс-игрок "Шахтера" открыл в первом тайме, точно сыграв на добивании. Во второй половине встречи Гладкий удвоил преимущество своей команды, замкнув прострел с правого фланга.

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Напомним, что экс-форвард Украины перебрался в чемпионат Турции летом нынешнего года. За "Ризеспорт" в Суперлиге Гладкий сыграл 9 минут в двух официальных матчах. В поединке против "Тарсуса" украинский форвард впервые вышел в основном составе своей новой команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Ярмоленко оформил дубль за "Вест Хэм".

Читайте все новости по теме "Чемпионат Турции по футболу" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Турции по футболу
Персона
Александр Гладкий
Место
Турция
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