Победный дубль: экс-футболист сборной Украины произвел фурор в Турции

Бывший нападающий сборной Украины Александр Гладкий оформил дубль за "Ризеспор" в матче Кубка Турции против "Тарсуса". Голы украинского форварда позволили его команде пробиться в следующий этап соревнований.

Счет забитым мячам экс-игрок "Шахтера" открыл в первом тайме, точно сыграв на добивании. Во второй половине встречи Гладкий удвоил преимущество своей команды, замкнув прострел с правого фланга.

Напомним, что экс-форвард Украины перебрался в чемпионат Турции летом нынешнего года. За "Ризеспорт" в Суперлиге Гладкий сыграл 9 минут в двух официальных матчах. В поединке против "Тарсуса" украинский форвард впервые вышел в основном составе своей новой команды.

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