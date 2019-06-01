Победитель Лиги чемпионов: стало известно, кто выиграл финал

В битве за Лигу чемпионов между двумя английскими грандами - "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", сильнее оказались ливерпульцы.

Команда Юргена Клоппа одолела лондонцев - 2:0, благодаря голам Мохаммеда Салаха и Дивока Ориги. При этом Салах реализовал едва ли не самый быстрый пенальти в финалах Лиги чемпионов, когда забил уже на 2 минуте. Еще один гол на счету вышедшего на замену Ориги, который отличился уже в самом конце основного времени.

"Тоттенхэм" мог несколько раз сравнивать счет во втором тайме, но благодаря отличной игре голкипера Алиссона "Ливерпуль" сохранил свои ворота "сухими".

"Тоттенхэм" так и не смог навязать "Ливерпулю" настоящую борьбу

Таким образом "Ливерпуль" выиграл турнир в 6 раз (Лигу чемпионов и предшествовавший ей Кубок европейских чемпионов). Ранее "красные" становились сильнейшей командой Европы в 1977-м, 1978-м, 1981-м, 1984-м и 2005 годах. При этом "мерсисайдцы" сейчас играли во втором финале кряду, в прошлом году в Киеве уступив мадридскому "Реалу" (1:3).

На пути к финалу "Ливерпуль" по сумме двух матчей прошел "Барселону" (4:3), совершив один из самых ярких камбэков в истории футбола.

Лига чемпионов стала первым трофеем "Ливерпуля" не только в этом сезоне, но и за несколько последних лет. Последний раз "красные" выигрывали какой-либо трофей в 2012-м - Кубок лиги. В этом году команда Клоппа также до последнего боролась за чемпионство Англии, но таки уступила титул "Манчестер Сити".

Выиграв ЛЧ, "Ливерпуль" следующий еврокубковый сезон откроет матчем за Суперкубок Европы против еще одной английской команды - "Челси", который в свою очередь, выиграл Лигу Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ливерпуль" по окончании сезона может продать свою звезду в мадридский "Реал".

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