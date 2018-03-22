Победить Россию – большое счастье: легенда сборной Хорватии передал привет украинцам

Легендарный футболист сборной Хорватии Игор Штимац выразил уверенность в том, что на фоне агрессии России у украинцев поднимается гордость за свою нацию. Именно поэтому победы над представителями РФ в спорте и не только воспринимаются очень эмоционально.

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"Сейчас самая приятная победа для хорватов – это победа над Сербией. Потому что многие сербы воевали против хорватов. Сейчас вы проходите через те же вещи, что и мы в свое время. В такие этапы истории поднимается национальная гордость. И для Украины сегодня самое большое счастье – это победы над Россией в любом виде спорта. Это то же самое, что мы чувствуем в отношении Сербии", – сказал Штимац, который является бронзовым призером чемпионата мира-98, в интервью журналу "Футбол".

Как сообщал "Обозреватель", Международная федерация футболу устроила настоящий шмон в сборной России.