Победили "Динамо" абсолютно честно, – Каштру

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру остался доволен и игрой и результатом матча с "Динамо".

Португалец уверен, что его команда заслуженно добыла победу.

"Сегодняшний результат в поединке с командой, находящейся на первом месте и так великолепно сыгравшей с "Барселоной", нас, конечно, не может не радовать. К счастью, футболисты показали качественный футбол и мы победили абсолютно честно в противостоянии с очень хорошей командой, как я и сказал вначале", – цитирует Каштру пресс-служба "Шахтера".

Тренер отметил, что он абсолютно во всех матчах старается выпускать тот состав, который считает самым лучшим для определенного поединка.

"Ротация сейчас не имела бы смысла, потому что со вторника до сегодня у нас было очень много времени, чтобы восстановить тех ребят и поставить их на игру. Если перед встречей с "Боруссией" в матче с "Мариуполем" вся команда отдохнула, то сейчас ротации не произошло, потому что было достаточное количество дней для отдыха, восстановления и работы", – подытожил португальский специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная игра 9-го тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер" завершилась со счетом 0:3. После матча Мирча Луческу дал лаконичный комментарий, охарактеризовав результат одной фразой