Победа "Шахтера" над "Реалом" вызвала бурную реакцию в России

Максим Иншаков Футбол 20:57, 22.10.2020

Российские болельщики были шокированы сенсационной победой донецкого "Шахтера" над мадридским "Реалом" в 1-м туре Лиги чемпионов.

В комментариях юзеры восторгаются украинской командой, отмечая ее преимущество над клубами из России.

"Шахтер" молодцы. Хлопнули чемпионов Испании в Мадриде, пока "Зенит" был унижен от клуба ниже уровнем", "Вот же красавцы, сильны духом, ничего не скажешь!", "Надо же, украинский чемпионат не мешает "Шахтеру" нормально играть. Зенитовское болото в шоке, как такое возможно, у них еще и Газпрома нет", "Мне кажется, что "Шахтер" играет лучше любого российского клуба" – пишут фанаты.

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Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1-го тура ЛЧ "Реал" – "Шахтер" сенсационно завершился со счетом 2:3. При этом до перерыва "горняки" забили три безответных мяча.

"Шахтер" стал первой украинской командой, которая смогла победить "сливочных" за 21 год.

Последним клубом, которому удавалось взять три очка в противостоянии с "Реалом", стало "Динамо" Киев.

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