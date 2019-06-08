Победа сборной Украины вызвала истерику в России

Известный российский журналист и спортивный функционер Андрей Малосолов закатил истерику после разгромного поражения Сербии от Украины в отборе Евро-2020.

Андрей Малосолов

"Очень люблю сербов, но у них есть один традиционный минус: если что не так, не по ним идет, они падают духом и все проигрывают. Ну соберитесь, и разорвите луковую вышивату во Львове, чтобы Алексей Андронов [российский комментатор] понос прохватил. Иначе, стыдно за вас будет. Стыдно за сборную Сербии. У вас остатки чести и достоинства остались еще? Кому вы сейчас летите 0-5? Команде фейкового государства, которое возглавляют алкаши, де*илы, пчеловоды и клоуны? Чьи фанаты орут "Сербов на вербу". Сдайте майки сборной и исчезните, уроды. Позор вам, курацы", – написал Малосолов в Twiiter.

Алексей Андронов ретвитнул один из постов Малосолова со словами: "Как же стреляет пукан. Огнем прямо".

В комментариях Маосолова окрестили "эталонным в*тником".

Напомним, что игра 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу Украина - Сербия завершилась со счетом 5:0 . По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.

Кроме того, успех украинских футболистов вызвал восторг в России. Фанаты признают превосходство нашей команды.

После игры Александр Караваев рассказал о поступке Шевченко, который помог "сине-желтым" победить.

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