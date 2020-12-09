Победа "Динамо", срыв матча ЛЧ в Париже: спортивные итоги 8 декабря
Киевское "Динамо" обыграло венгерский "Ференцварош" и вышло в плей-офф Лиги Европы, а в Париже был сорван матч Лиги чемпионов.
Кроме того, тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов нахамил шоумену Дмитрию Позову во время интервью
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