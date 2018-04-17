Победа "Динамо" над "Шахтером" и скандал в Чернигове: обзор спортивных СМИ

Поединок 27-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" – главное событие недели – принес минимальную победу столичному клубу, вернув остроту "золотой" гонке.

"ШАХТЕР" СНИМАЕТ ШЛЯПУ

"После этого матча, на мой взгляд, можно говорить, что "Динамо" Александра Хацкевича состоялось. Это уже – настоящая команда. И ей есть куда расти", – задав тон обсуждению, выдал динамовцам щедрый аванс автор "Футбольного клуба" Никита Шмелев (Footclub.com.ua, 14.03).

В третий раз подряд не дав действующему чемпиону поразить свои ворота, динамовцы сократили отставание от горняков до трех очков. А решил судьбу харьковской дуэли гол Владимира Шепелева. Для "Шахтера" это первый пропущенный мяч в играх внутреннего календаря в 2018 году!

"Три очных матча – это уже достаточный срок, чтобы назвать Хацкевича максимально сложным соперником для Фонсеки в Украине, – констатирует Ua.tribuna.com (14.04). – Две победы, ничья, ни одного пропущенного мяча – фанаты "Динамо" в глубине души могут надеяться, что у "Шахтера" возникнет какой-то комплекс из-за таких результатов. Хацкевича можно много за что ругать по этому сезону, но отрезок после вылета от "Лацио" его команда прошла идеально. И чемпионская интрига живее всех живых, и играть еще команды будут в последнем туре в Киеве".

Большинство обозревателей в своих отчетах о встрече лидеров подчеркивают: Хацкевич тактически переиграл своего португальского визави Фонсеку. Собственно, последний и сам не стал этого отрицать в послематчевых комментариях.

"Должен признать заслуженность победы "Динамо" в игре, где мы не показывали футбол своего уровня, – цитирует Фонсеку Dynamo.kiev.ua (14.04). – Мы плохо продумывали игру. Нам не хватало скорости и изобретательности в атаке, чтобы действовать через фланги, а не через центр. Также не хватило прессинга и какой-то живости. Чтобы побеждать в таких матчах, нужно быть, как минимум, такими же внимательными, как соперник. Этого у нас сегодня не было... Могу покритиковать свою команду за отношение игроков к поединку. Они были слишком расслабленными".

Впрочем, недаром считается, что любая команда играет так, как позволяет ей соперник. Победа киевлян дала предостаточно пищи аналитикам тактических построений. Из общего хора сдержанно-восторженных оценок действий "бело-синих" можно выделить несколько основных слагаемых успеха.

Буквально со старта "Динамо" откровенно удивило многих, в том числе и соперника, попытавшись сыграть "первым номером".

"Это и есть намек на что-то новое в этом противостоянии, – допускает Ua.tribuna.com (14.04). – "Динамо" было лучше "Шахтера" не только на табло, но и в игре в футбол – вспомнить такое в последние сезоны непросто. Показателен эпизод, когда в середине первого тайма на экране подряд появились Фонсека и Хацкевич. Тренер киевлян едва скрывал улыбку, а португалец был растерянным – как и вся его команда. Эпизод с ошибкой Хочолавы – это уже финиш ударного отрезка "Динамо", но до этого ведь была и перекладина от Кендзеры, и опасный удар Беседина. И все это подкреплялось контролем мяча, долгим розыгрышем комбинаций на половине хозяев и абсолютным спокойствием в центре поля. Именно тем, чего "Шахтер" от своих соперников все еще не готов увидеть в матчах УПЛ".

Решающим плацдармом стала середина поля, где наставник "Динамо" предложил оппоненту несколько неожиданных фигур и ходов. В частности, отмечается решение Хацкевича выдвинуть Шепелева вперед, а Гармаша оттянуть в опорную зону.

"После поражения от "Лацио" мы говорили о том, что Шепелев не готов вести борьбу в своей штрафной руками, ногами и другими частями тела, – пишет Артем Жолковский, обозреватель динамовского сайта Шурика. – Его и убрали с этой позиции, давая возможность больше играть на атаку. Оказалось, что у него и дриблинг есть, и удар" (Dynamo.kiev.ua, 14.04).

"Денис при менее осторожном судействе мог бы даже досрочно уйти с поля. Но сегодня звезды сошлись, и в опорной зоне, куда его задвинул Хацкевич, чрезмерные эмоции Гармаша сыграли на руку команде, – считает Ua.tribuna.com (14.04). – Он своим желанием постоянно подхлестывал и партнеров вокруг. Того же Шепелева, который давным-давно не играл в атакующей группе во взрослом футболе, но его объем черновой работы и умение чувствовать момент как раз и принесли результат в первые 30 минут матча".

Гармаш начисто исключил из игры одного из лидеров "Шахтера" – Тайсона. Просто не дал дышать капитану горняков, чем так вывел бразильца из себя, что тот доигрался до удаления – когда Гармаша на поле уже не было.

"Гармаш провел великолепную игру, особенно это касается оборонительных функций, – выносит вердикт Алексей Безуглый (Footboom.com, 14.04). – В отборе он сыграл отлично, выиграл много борьбы и был полезен на подступах к собственной штрафной. Без эмоций этот футболист не умеет играть".

С ним согласился и Хацкевич, заявив на послематчевой пресс-конференции, что и игра, и поведение Гармаша его полностью устроили.

Под высоким прессингом динамовцев не были похожи на себя ни Фред, ни Марлос, ни Алан Патрик, ни еще один ключевой исполнитель – фланговый защитник Исмаили, на которого Хацкевич "разменял" Цыганкова.

"В средней линии была повышенная концентрация киевских игроков, которые, при этом, постоянно отбирали, мешали и создавали всяческие неудобства, – продолжает А.Жолковский. – И Буяльский, и Шепелев, и возвращавшийся Беседин, и даже Цыганков – все бились за этот центральный плацдарм, понимая его важность. Цыганков, которого держали и не давали играть, стал действовать там, где он был наиболее полезен: помогал в обороне и в опорной зоне. Не тащил одеяло на себя, пытаясь все равно пробиться сквозь "стену", а наоборот, как бы ушел в тень, затянув туда своих опекунов, став полезным в самых "горячих точках" поля" (Dynamo.kiev.ua, 14.04).

Главной, пожалуй, тактической победой киевлян стало воплощение идеи оторвать среднюю линию "Шахтера" от линии обороны, лишив соперника его козыря – стремительного перехода в атаку. Преимущество во владении мячом в такой ситуации никакой роли не играло. "Динамо" дождалось ошибки придавленного прессингом соперника, сделало свое дело и отошло назад.

"Киевляне вынудили "Шахтер" ошибаться, – развивает тему Артем Жолковский (Dynamo.kiev.ua, 14.04). – Вынудили делать привычные, натренированные, но ставшие губительным в этом матче действия: короткие розыгрыши мяча и проходы через центр. Горняки не смогли перестроиться по ходу игры. Они сами себе рыли могилу, понимая, что роют, но, не понимая, как в нее не лечь... Хочолава не виноват в том, что отдал передачу не туда. Виноват командный механизм горняков, который заставили дать сбой. Вирус, пущенный в систему, принявшийся программировать все командные функции на неправильную работу".

Тренерская победа "Динамо" позволила журналистам дополнить новыми красками вырисовавшиеся по ходу сезона портреты главных тренеров донецкого и киевского коллективов.

"Фонсека – переоцененный тренер в силу своей успешности именно в маленьком клубе ("Брага"), – считает А.Жолковский. – Опыта "руления" такими махинами, как "Шахтер", у него нет. Из поражения в первом круге первого этапа на том же харьковском стадионе, он извлек только один вывод, что его команда не настроилась на матч. Пошел по самому легкому пути, мол "не хотели, потому проиграли". Это плохо для тренера – не быть критичным к себе" (Dynamo.kiev.ua, 14.04).

Одна из претензий к Фонсеке касается его неумения менять игру своей команды в процессе матча, что проявлялось в проигрышах "Сельте", "Янг Бойз" и "Заре". Ситуация – повторилась.

"По какой-то загадочной причине "Шахтер" был уверен, что для достижения приемлемого результата хватит обычных игровых взаимодействий, – делится наблюдениями Terrikon.com (15.04). – А когда оказалось, что активные динамовцы высоким прессингом эти связи разрушили, ничего другого предложить Фонсека не смог".

Контракт португальского наставника истекает предстоящим летом. Пока Фонсека раздумывает – продлевать соглашение или принять одно из имеющихся у него предложений с Запада, те, кто переживает за судьбу донецкого коллектива, разворачивают риторику: а что дальше?

"Есть ли жизнь после лета 2018 года? Что будет с "Шахтером" после того, как его покинет несколько ключевых исполнителей? – задается вопросом Terrikon.com (15.04). – Клуб производит закупки, готовя смену. Клуб дает шанс резервистам типа Алана Патрика. Пока ни то, ни другое не выглядит адекватным ответом на происходящее".

"”Шахтер” на спаде в преддверии массового ухода сильнейших игроков. “Динамо” на подъеме, ведь молодежь играет, с ними подписаны новые контракты. А у “Шахтера” Виктор Коваленко и слухи о молодых бразильцах. Осталось только узнать, кто их будет шапки за столом учить снимать. Или специально для этого Мирчу хотят позвать?" – подкидывает поленце сарказма в костер диспута футбольный эксперт Михаил Кекс (UkraineFootball.net, 13.04).

Весьма яркой иллюстрацией того, какая атмосфера царит сейчас в стане "черно-оранжевых", стал взорвавший интернет комментарий защитника Ярослава Ракицкого после поражения от киевлян: "Просто мы х**ню играли..."

Александр Хацкевич и его штаб, судя по всему, тщательно разобрали последние матчи горняков, особенно – проигранную встречу в Риме, оставившую донетчан за бортом Лиги чемпионов. Но обозначить слабые места оппонента – полдела, нужно еще воспользоваться ими в игре. В Харькове "Динамо" сделало это с блеском. Команда предстала не только заряженной на борьбу, но и управляемой, в отличие от "Шахтера", способной к перестроениям по ходу встречи. В дополнение к успешным действиям средней линии, возможно, лучший пока матч в карьере провели оба центральных защитника – Бурда и Шабанов. Не дал усомниться в своей надежности голкипер Бойко.

"Александр Хацкевич – скорее всего, не гениальный тренер, – читаем в итоговом материале сайта Terrikon.com (15.04). – Но дело свое он, как говорится, туго знает. И новую команду в Киеве создал – вопреки многим критикам и определенным обстоятельствам. Вынужденный действовать в русле новой кадровой политики клуба с акцентом на доморощенных игроков, он смог реализовать свой талант мотиватора наилучшим образом. Еще вопрос, удалось бы Хацкевичу совладать с командой своенравных легионеров. Но для голодной до побед динамовской молодежи он оказался тренером как нельзя более подходящим. Его команда верит в себя, не знает сомнений и готова к подвигам".

В чем не заподозришь аналитиков "Террикона", так это в симпатиях к киевскому "Динамо" и его представителям. Потому подобные оценки от заклятых "доброжелателей" – вдвойне приятны.

"Одно из ценнейших качеств, которое Хацкевичу удалось привить нынешнему "Динамо" – отсутствие комплекса "Шахтера", – продолжает безымянный автор Terrikon.com (15.04). – В трех матчах ни разу не проиграть и не пропустить ни одного гола – это, согласитесь, показатель. В этом смысле, матч в Харькове имел двойную цену. "Шахтеру" никак нельзя было проигрывать, чтобы не усугублять уверенность главного противника в своих силах. Даже ничья оказалась бы ударом по "Динамо". Не получилось... Команда Хацкевича опять сделала все как надо. И не сомневайтесь – готова сделать это в четвертый раз. Если "Динамо" больше не потеряет очков, судьба "золота" окажется в его руках. Добыть титул в последнем матче с "Шахтером" – какая сладкая для Киева перспектива! И какой матч на исходе чемпионата нас ожидает..."

ФЕДЕРАЦИЯ "ПО ВЫЗОВУ"

Набравшее ход киевское "Динамо", помимо прочего, еще и базовый клуб национальной сборной Украины, наставник которой Андрей Шевченко присутствовал на "Металлисте" и одним из первых поздравил гостей с победой.

На отчетной неделе стали известны еще два спарринг-партнера "сине-желтых": 30 мая в швейцарском Сьоне наши земляки сыграют с Марокко, а 10 октября – с Италией на ее поле. Осенний матч обещает стать неплохой проверкой сил и принести важный опыт. А вот весенний "ангажемент" уже вызвал порцию недоумения.

Конечно, любой спарринг лучше, чем его отсутствие, рассуждает журналист портала Sportanalytic.com Игорь Цвик. Марокканцы, не так часто встречающиеся с соперниками из Европы, получат возможность более тщательно подготовиться к ЧМ-2018, где выступят в одной группе с испанцами и португальцами. А какую пользу извлечет из дуэли с африканской дружиной сборная Украины?

"Команда Андрія Шевченка восени зіграє матчі в рамках Ліги націй проти Чехії та Словаччини. Невже команда Марокко хоч чимось нагадує ці збірні? – задается журналист вопросом. – Хм, одинадцять гравців на полі. А ще? Ми вже грали нещодавно товариські матчі проти Саудівської Аравії та Японії, де суперники моделювали гру проти європейських збірних. А ми що робили?..

Знаєте, що ми побачимо у грі проти Марокко? Намагання знову грати через контроль м'яча. Саме намагання, бо тут нам вкотре нічого не вдасться. Андрій Шевченко чомусь думає, що добротний працьовитий кінь буде виконувати танцювальні па. Не буде, бо його сильні сторони – це витривалість, завзятість та впертість у хорошому сенсі слова. А наш наставник вперто хоче навчити коника танцювати вальс. Скільки ми ще разів маємо програти Мальті і не перемогти Саудівську Аравію, щоб це зрозуміти?" (Sportanalytic.com, 10.04).

Эти прогнозы никак не назовешь небесспорными. Шевченко отвечает за результаты руководимой им команды, и, оставаясь ее тренером, имеет право воплощать свое видение игры. Другой вопрос – насколько Андрей Николаевич может влиять на процессы околофутбольного свойства. В частности, на выбор спарринг-партнеров и организацию товарищеских встреч. В вопросах И.Цвика на эту тему – куда больше резона.

"Чому гра національної збірної починається в будній день о 15:20 на бельгійському стадіоні? Чому пану Павелку наплювати на популяризацію футболу? А все тому, що саме Японія викликала нас на спаринг, тому й відбувся він за правилами "самураїв". Чому ми настільки себе не поважаємо? А у відповідь – тиша..." (Sportanalytic.com, 10.04).

Тему развил на своих страницах "Спорт-Экспресс в Украине", также вспомнивший недавний матч с японцами в Льеже.

Новости Футболист сборной Украины выиграл чемпионат Англии

"На официальном сайте Королевской федерации футбола Марокко появилось сообщение, что сборная этой страны 30 мая проведет в швейцарском Сьоне спарринг со сборной Украины. Ждем аналогичной информации и от ФФУ, но вопрос уже решен, – пишет автор Евгений Белозеров. – К себе нас никто не зовет. В Украину за деньги – пожалуйста. На нейтральном поле в Австрии или Швейцарии, Марбелье или Льеже – тоже сойдет. И условия диктуют соперники. Они нас заказывают. Так что не стоит удивляться тому, что время начала матча Украина – Япония назначают азиаты, что во время исполнения гимна Украины показывают японцев, что на экране то и дело появляются титры Road to Russia. Так себя нынешняя ФФУ поставила…" (Sport-express.ua, 12.04).

Может, "жирный" вариант с Италией – инициатива и работа самого Шевченко, который на Апеннинах человек не чужой да и в ассистентах имеет такую авторитетную фигуру, как Мауро Тассотти? А весь талант ФФУ – это обеспечить национальной сборной реноме "команды по вызову"?

Деятельность ведомства волей-неволей подталкивает к таким выводам.

АРСЕНАЛ БЕЗЗАКОНИЯ

Скандальной выдалась неделя во втором дивизионе украинского футбола. Громкий резонанс вызвал гостевой поединок лидирующего киевского "Арсенала" с черниговской "Десной", также идущей в топ-группе.

Деснянцы поначалу вели в счете – 2:0, затем гости провели три мяча, но все же не удержали победу: в концовке встречи их игрок Семенюк поразил свои ворота, итог – 3:3.

После финального свистка директор столичного клуба Александр Москаленко непосредственно на футбольном поле попытался на повышенных тонах объясниться с главным арбитром Владимиром Миланичем. Последний, к слову, предъявил "канонирам" семь желтых карточек, а игрокам "Десны" – ни одной. Отдельного описания заслуживает эпизод с удалением киевлянина Фещука, к которому мы еще вернемся.

Об инцидентах с участием директора "Арсенала" первым поведал общественности советник президента "Десны" Святослав Сирота.

"Прямо со скамейки запасных [Москаленко] пошел выяснять отношения с арбитром, – цитирует Football24.ua (7.04) пост Сироты на его странице в Facebook. – Более того, он начал бить игрока "Десны" и угрожал ему физической расправой!".

А.Москаленко попытался объяснить свое неподобающее поведение: дескать, таким образом он хотел высказать свои претензии по поводу работы рефери.

"Своими действиями я был не согласен с решениями арбитра, – приводит слова функционера сайт Football24.ua (9.04). – У меня нет претензий к футболистам "Десны", к представителям клуба. Я считаю, что отношения надо выяснять на поле, а не за его пределами. У меня просто не хватило нервов. Возможно, я нарушил. Если я нарушил, то пусть меня накажут. Если такое беззаконие будет продолжаться, то я бы посмотрел, как другой руководитель поступил бы. Когда издеваются над командой, терпеть никто не будет. Мне лучше было сказать все в лицо арбитру, чем ходить по кабинетам и разбираться там".

Впрочем, в том же интервью А.Москаленко резюмирует: "Есть соответствующие органы – пусть разбираются". "Органы" отреагировали весьма оперативно – Комитет арбитров ФФУ все-таки нашел изъяны в работе Миланича. Но...

"Они касались того, что "канониры" должны были получать не семь, а 11 "горчичников", тогда как о "грехах" черниговских футболистов не было сказано ни единого слова, – пишет Виктор Надальский на портале Bolel-ik.com.ua (10.04). – Что касается автогола Семенюка, которого в злосчастном эпизоде откровенно толкали в спину, то и здесь Комитет арбитров не увидел ничего осудительного".

Весьма любопытным (не только в футбольном, но и в лингвистическом плане) стало обоснование Комитетом арбитров красной карточки, предъявленной Максиму Фещуку.

"Коли забив гол, і він мені дав вилучення, я запитав: "За що?" – приводит слова форварда "Арсенала" Никита Дмитрулин, журналист Footballhub.com.ua (9.04). – Каже: "За жест". Потім в протоколі написали "неспортивна поведінка". Це трактується так, що я когось хотів принизити..."

А вот сама трактовка от Комитета арбитров: "86 хв. Червона картка винесена правильно гравцю № 20 "Арсеналу", який, коли святкує забитий гол, пробігаючи вздовж бокової лінії, демонструє, повторюючи декілька разів, жест МАСТУРБАЦІЇ. Це є неспортивною та провокуючою поведінкою, що прирівнюється до агресивної поведінки".

Впрочем, не попытка Комитета арбитров Федерации футбола Украины пополнить спортивные словари новыми терминами, не сам факт "мастурбации" Фещука и даже не поведение А.Москаленко "а-ля Фонсека" вызывают наибольший интерес по итогам скандального матча в Чернигове.

"Москаленко в интервью "ПроФутболу" рассказал, что игроков его команды пытались подкупить перед этим матчем. А вот источники самой программы сообщают, что главный арбитр встречи Владимир Миланич получил 300 000 гривен за то, что будет подсуживать черниговскому клубу", – обозначает проблему Football.ua (9.04).

"Зміна акцентів, спроба криків "тримай злодія". Самі розумієте хто і коли кричить таке, – эту версию, высказанную С.Сиротой на Фейсбуке, тиражирует Football24.ua (10.04). – Розганяється плітка про міфічні 300 тисяч, невідомо ким дані арбітру. Ні імен, ні конкретики якоїсь, зате десятки репостів. Якщо є дані про такий факт, викладайте. Причому сам директор клубу боїться особисто це сказати, тому що розуміє, що нічого подібного не було і бути не могло. Зате відповідальність зовсім інша".

Действительно, если озвучено предположение о попытке подкупа судьи, расследование инцидента уже не в компетенции Комитета арбитров, разматывать клубок надлежит другим органам правосудия (и не только футбольного). ФФУ на сегодняшний день имеет достаточно рычагов, чтобы подтвердить свое участие в борьбе с коррупцией не на словах, а на деле.

"По моим данным, предпринимаются различные попытки замять произошедший инцидент, – цитирует Dynamo.kiev.ua (8.04) еще один фейсбучный пост С.Сироты. – Судя по действиям официальных лиц клуба ["Арсенал"], они могут очень заблудиться, и это может привести к последствиям, о которых они даже не предполагают".

"Вообще, "Арсенал" как старая прочитанная газета, – пишет Святослав, в свое время возглавлявший Профессиональную футбольную лигу Украины. – Сама команда – прекрасный добротный коллектив, но просчеты в подготовке, и, соответственно, неудовлетворительные спортивные результаты, естественно, неумелые функционеры пытаются списать на судейство и якобы нечистоплотность команд-соперников" (Dynamo.kiev.ua, 8.04).

Может, мы наконец-то увидим в действии столь шумно разрекламированный "закон Павелко", направленный на искоренение в спорте коррупции и прочих негативных явлений? Вопрошать о его действенности дает повод не один только черниговский скандал. В том же туре первой лиги зафиксированы аномальные ставки в букмекерских конторах на игру "Ингулец" – "Николаев". 40 тысяч евро, поставленные на победу хозяев, – сумма для украинского второго дивизиона поистине запредельная. Такие средства вряд ли кто-то поставит без 100-процентной уверенности в том, что необходимый результат будет достигнут. Это подтвердил и наставник "корабелов" Руслан Забранский, который по ходу матча даже хотел увести команду с поля.

"Ближе к завершению встречи руководители "Николаева" обсудили этот вопрос с чиновниками Федерации футбола Украины, а те приказали или порекомендовали завершить встречу без бойкота, – делится подробностями В.Надальский (Bolel-ik.com.ua, 10.04). – Поединок и завершился победой "Ингульца" с крупным счетом, а мошенники и отдельные футболисты "Николаева" получили свой гонорар, если договорной матч на самом деле имел место. А если никакого криминала не было? Или криминал не удастся доказать? Думается, этим и руководствовались представители ФФУ, которые даже при громких словах о борьбе с "договорняками" не могут похвастаться фактами в этом направлении".

"Приказали или порекомендовали"... Иными словами – взяли на себя обязательства провести справедливое расследование и ответственность за его результаты. Еще одно дело для Комитета ФФУ по этике и честной игре, который в последнее время активизировался по части исполнения "точечных заказов" руководства по персоналиям (вспомним волюнтаристское изгнание из Исполкома ФФУ А.Бандурко, И.Кочетова и А.Франкова), однако по-прежнему не преуспевает в своих прямых обязанностях.

"Этот комитет возглавляет Франческо Баранка, – напоминает В.Надальский. – Известный итальянец, еще пребывая в статусе нейтрального эксперта, много говорил о наших коррупционных проблемах, но, получив серьезные полномочия, ничего не предпринял. Ибо рядом с полномочиями идет ответственность и необходимая доказательная база, которая не может ограничиваться одними лишь репликами “Я знаю” и “Я уверен”. Вот Франческо получил новую возможность проявить себя – пусть попытается найти концы поединка между “Ингульцом” и “Николаевом”" (Bolel-ik.com.ua, 10.04).

Будут ли восстановлена справедливость и наказаны виновные? Или, как и в случае со скандальным матчем "Ильичевца" и "Горняка" (сам Баранка прямым текстом назвал его договорняком), дело окажется в долгом ящике начальственного стола итальянца? Их там уже скопилось столько, что впору задаться вопросом: а чем вообще занимается его департамент, помимо сведения счетов с неугодными сотрудниками ФФУ?..

К слову, упомянутый выше "закон Павелко", пока мертворожденный, в скором времени может обзавестись "младшим братом".

"У зв’язку з роботою наших парламентарів у Верховній Раді України, зокрема, президента ФФУ Андрія Павелка, не за горами підписання закону "Про меценатство в спорті", і головним критерієм для укладання відповідних угод у ньому є вимога працювати всім закладам у сфері так званого організованого футболу", – сообщил на официальном сайте ФФУ первый вице-президент организации Вадим Костюченко (Ffu.ua, 13.04).

Пространное интервью чиновника с фальшивым дипломом, лично курирующего в ФФУ львиную долю комитетов (12!), было посвящено возобновлению турниров Детско-юношеской футбольной лиги Украины. Бодрые рассуждения о радужном будущем ДЮФЛ, видимо, преследуют в том числе и цель скрасить (а в идеале – затереть) вопиющую историю с дисквалификацией игроков сборной U-17 и последовавшими "оргвыводами".