По одному из "Динамо" и "Шахтера": УПЛ представила символическую сборную первого круга

Украинская Премьер-лига представила лучших футболистов первого чемпионата, согласно рейтингу авторитетного портала Wyscout.

Как сообщается на официальном сайте УПЛ, из "Динамо" и "Шахтера" в символическую сборную попали всего по одному игроку. Киевлян представляет Виктор Цыганков, а "горняков" – Николай Матвиенко.

Полностью ее состав выглядит следующим образом:

Голкипер: Евгений Волынец ("Колос");

Защитники: Денис Балан ("Ингулец"), Сергей Яворский ("Ворскла"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Тарас Сакив ("Минай", "Рух");

Полузащитники: Виктор Цыганков ("Динамо"), Владислав Кочергин ("Заря"), Анатолий Нуриев ("Минай"), Дмитрий Мишнев ("Мариуполь").

Нападающие: Филипп Будковский ("Десна") и Шахаб Захеди ("Олимпик").

Напомним, что по итогам первого круга "Динамо" лидирует в УПЛ, опережая донецкий "Шахтер" на одно очко после 13 туров. В активе киевлян 30 пунктов. Замыкает турнирную таблицу "Днепр-1" с 8 баллами.

Как сообщал OBOZREVATEL, "горнякам" присудили техническую победу над "Ингульцом" за последний матч перед зимним перерывом. Это вызвало большое недовольство у президента дебютантов УПЛ Александра Поворознюка.