По матчу Швейцария – Украина будет нестандартное решение от УЕФА: СМИ раскрыли детали

Максим Иншаков Футбол 17:23, 21.11.2020 Обновлено: 17:59, 21.11.2020

Рассмотрение дела по матчу 6-го тура Лиги наций Швейцария - Украина пройдет по ускоренной процедуре, сообщает sport.ua со ссылкой на свои источники.

23 ноября – крайний срок, до которого обе стороны (прежде всего Украина) должны передать в штаб-квартиру Европейского футбольного Союза все необходимые документы. После этого УЕФА рассмотрит дело, при этом сразу будет заседать Апелляционный комитет УЕФА, а не Контроль-дисциплинарный комитет.

По информации СМИ, скорее всего, окончательное решение нужно ждать к концу следующей недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября главный врач кантона Люцерн отправил нашу команду на карантин и отменил встречу Швейцария – Украина.

Позже он объяснил свое решение, а глава Швейцарского футбольного союза заявил, что этот матч невозможно сыграть в 2021 году и назвал два варианта выхода из этой ситуации.

Вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий объяснил, как будет проходить рассмотрение дела.

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