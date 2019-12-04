Плюс для Украины: УЕФА кардинально изменил формат отбора на чемпионат мира-2022

Европейский футбольный союз (УЕФА) внес изменения в отборочный раунд чемпионат мира-2022, по итогам которого определятся 13 европейских сборных, которые выступят на турнире.

Согласно новой системе, на чемпионат мира выйдут десять победителей групп европейской квалификации. Они получат прямые путевки на турнир. Еще три команды определятся через стыковые матчи, в которых сыграют десять обладателей вторых мест в группах, а также два лучших победителя групп по рейтингу Лиги наций УЕФА-2010/21 (без учета тех, кто пробился на чемпионат мира напрямую или попал в стыковые матчи на правах обладателя второго места в своей группе).

Цель введения такого комбинированного отбора заключается в желании УЕФА вознаграждать сборные за успехи в Лиге наций.

В стыковых матчах будут три пути, в каждом из которых пройдут полуфиналы из одного матча. Победители сыграют в финалах. Жеребьевка определит, кто из участников каждого финала сыграет дома. Победители трех финалов выйдут на ЧМ-2022.

На ЧМ-2018 прямые путевки получили команды, победившие в 9 группах квалификации . Еще 4 путевки были разыграны между 8 лучшими сборными среди занявших вторые места в отборочных группах.

Напомним, сборная Украины по футболу выиграла группу Лиги наций и вышла в элитный дивизион турнира. Команда Андрея Шевченко опередила Чехию и Словакию.

Победительницей Лиги наций УЕФА сезона 2018/2019 стала сборная Португалии, которая разбила в финале команду Нидерландов (1:0).

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