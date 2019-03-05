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"Плюнул в лицо": украинский журналист "прошелся" по Ракицкому

4.4тЧитать материал на украинском

Известный журналист Дмитрий Гордон резко высказался о защитнике сборной Украины Ярославе Ракицким, который зимой 2019 года перешел в российский "Зенит". Украинский телеведущий считает трансфер футболиста предательством.

"С точки зрения Украины, он поступил, как плохой человек. Потому что Российская Федерация развязала кровавую войну против Украины. Это наш враг сегодня. Не люди, не россияне, нет. А государственная машина. А спорт это политика, а футбол — это двойная политика. И перейдя в российский "Зенит", фотографируясь с зенитовской футболкой, на которой написано "Россия", он плюнул мне и моей стране в лицо. Это его личный выбор, его личное право", - цитирует Гордона Динамо от Шурика.

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Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

Украинский журналист поддержал решение наставника национальной команды Андрея Шевченко оставить экс-защитника "Шахтера" вне заявки на первые матчи квалификации чемпионата Европы-2020.

"Я считаю, что для Ракицкого дорога в сборную однозначно должна быть закрыта. Пусть играет в российском "Зените", для него это нормально. Но в сборной играть ему не надо. Думаю, что на месте Шевченко я бы думал быстрее. Мне бы хватило пяти минут на размышление. Сборная Украины будет играть без Ракицкого", - заявил Гордон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Дмитрий ГордонЯрослав Ракицкийфутболист Андрей Шевченко
Теги
сборная Украины по футболуФК Зенит
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