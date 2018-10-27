Плюнул не вовремя: за что защитника "Динамо" сурово наказали перед игрой с "Шахтером"

Последние туры УПЛ вышли богатыми на страсти и эмоции, что явно не прошло мимо дисциплинарных органов ФФУ. Федерация довольно строго следит за соблюдением дисциплинарных правил и регулярно наказывает провинившихся. Поэтому проделки Фонсеки и Вернидуба, а также фол Кайоде в матче с "Десной" логично аукнулись им - денежный штраф тренерам (по 5 тыс. грн. каждому) и дисквалификация на 3 матча форварду "Шахтера".

Но с удивлением воспринялась новость про защитника "Динамо" Тамаша Кадара, которого также "бахнули" на 3 игры. Казалось бы - Кадар, пусть и с желтой карточкой, но доиграл матч с "Ворсклой", который ничем особым не отметился. Но нет - КДК выловил из видеозаписи матча момент с предупреждением футболиста, где он... плюет в сторону арбитра. А это уже прописанное нарушение.

Однако почему Кадару в итоге дали именно 3 матча и связано ли это с ближайшими матчами "Динамо"?

Что к чему?

Матч с "Ворсклой": Кадар фолит на Кулаче, пререкается с тем, и после получает желтую карточку от арбитра. Игрок "Динамо" явно не доволен таким решением, и после нескольких слов делает плевок в сторону арбитра. Все более чем явно - момент отлично зафиксирован на камеру в ТВ-трансляции.

КДК берет в оборот это видео и "пропускает" его через Дисциплинарные правила ФФУ. Дополнение №5 к Статье 11, пункт 5.2: "Плевок в сторону соперника, партнера по команде или стороннего лица - отстранение на 5 матчей или определенный срок". Беря за основу, что арбитр - непосредственный участник матча наравне с футболистами и тренерами, плевок в его сторону расценивается дисквалификацией на 5 игр.

Проведя свое заседание, КДК решает дать Кадару 3 игры пропуска.

Но уже сам факт такого дела и наказание основного защитника "Динамо" незадолго до игры с "Шахтером" вызывает новую волну - а с чего это взялись за Кадара, когда даже сам плевок как плевок именно в арбитра не очевиден на 100 процентов? И почему на 3 игры, если тому же Исмаили из "Шахтера" летом дали только 2 матча, чтобы он в итоге сыграл в дерби с "Динамо"?

Плевал, но в арбитра ли?

Вот как мотивирует это решение ответственный секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко: "КДК ФФУ имеет право по собственной инициативе инициировать эпизоды, не замеченные главным арбитром. Судья не заметил плевка [Кадара], находился полуоборотом. По такой же процедуре были в свое время наказаны Марлос и Бернард из "Шахтера". Почему три матча? Динамовская сторона приводила свои аргументации: со стороны Кадара данное нарушение было впервые, он не имел специальных намерений. Однако КДК усмотрело факт нарушения. Наказание за него должно составлять 6 матчей, но, поскольку у Кадара оно было впервые, игрок наказан 3-мя матчами", - сказал Грищенко в интервью sportarena.com.

Тамаш Кадар dynamo.kiev.ua

Принимая во внимания все факты, оспаривать само нарушение в целом нет смысла. Плевок как факт был, при этом в споре с судьей. Футбольные правила в общем не приветствуют никакие плевки, предусматривая за них разные наказания. При этом из слов Грищенко видно, что и "Динамо" не спорит с нарушением Кадара - киевский клуб признает факт и приводит свою аргументацию, что это у футболиста было впервые, и что Кадар не имел специальных намерений задеть судью.

Другое дело - в более широком спектре. Как именно этот эпизод попал на вид КДК сейчас? Таких эпизодов за тур можно насобирать по 2-3 штуки - футболисты регулярно сплевывают и высмаркиваются на газон в разной степени, это нормальный процесс, и слюна на разном расстоянии опускается у ног футболистов и арбитров. Если уж жестко регулировать и такие инциденты, то дисквалифицировать можно не одного Кадара (тем более, наказание причитается не только за плевок в сторону арбитра, но и соперника и даже партнера), а футболистам нужно сплевывать в бутылочки...

Второе - трактовка самого плевка Кадара. Да, он был сделан явно не на газон (голова не опущена), но и не в арбитра. Конкретно в его ли сторону? Тут динамовская сторона может покрутить эпизод и сказать, что плевок был сделан просто в пространство перед самим Кадаром - мол, плюнул перед собой игрок, да и все. До рефери слюна не добралась, между футболистом и судьей было расстояние, и защитник сделал плевок перед собой.

Но все же оправдание довольно слабое - плевок хоть и не прямо в арбитра, но в его направлении. Однако пункт первый (почему КДК по своей инициативе взял на рассмотрение именно этот эпизод) остается с вопросами. Особенно с учетом того, что "Динамо" лишилось основного защитника сразу на 3 матча в чемпионате, до и после "Шахтера" - также со "Львовом" и "Мариуполем".

Параллель с Исмаили... не проводится

Во многом дисквалификацию Кадара сразу стали рассматривать через призму летнего наказания Исмаили. Тогда, в июле, бразильский защитник "Шахтера" в матче за Суперкубок толкнул руками в лицо игрока "Динамо", за что получил прямую красную карточку. КДК, естественно, рассматривает, но выдает - наказать на 2 матча (хотя по п. 3.1. того же Дополнения №5 дисциплинарных правил это чистых 3 матча дисквалификации (а то и 4, если трактовать эпизод как драку во время матча)).

Но КДК в аргументации выдает несколько абсурдную вещь, фактически признавая - дали только 2 матча, чтобы Исмаили мог сыграть с "Динамо", а украинское дерби прошло в сильнейших составах.

"При анализе дела Исмаили ко вниманию принято следующее. Во-первых, раньше подобных грубых нарушений у этого игрока не было. Во-вторых, противостояния "Динамо" и "Шахтера" являются самыми популярными среди болельщиков и украшением нашего чемпионата. Поэтому важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах", - сказал тогда в интервью официальному сайту ФФУ глава КДК Андрей Шумилов.

То есть, решение принято вполне субъективно и через такой же субъективный момент - "важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах". Но "важно" и "по правилам" - это разные вещи, и определенная буква закона в данном случае была проигнорирована.

Исмаили (слева)

Непонятны до конца и принципы решения по дисквалификации Кадара - почему с 5-ти (хотя Грищенко говорит о 6-ти) матчей сокращено именно до 3-х? В случае с Исмаили есть аналогия "у него это в первый раз", но почему тогда дисквалификация Кадара не сокращена до 2 игр тоже за "первый раз", как у Исмаили? Решения КДК принимаются в закрытых кабинетах и не несут за собой открытой мотивационной части. Посчитали нужным - 3 скостили до 2-х, 5 до - 3-х. Возможно, здесь действует какая-то тайная формула?

Впрочем, подстраивать именно срок дисквалификации под ближайший матч "Динамо" - "Шахтер" - затея сомнительная. Дерби уже через тур, и пропустить только 1 матч за "плевок в сторону арбитра" Кадар никак не мог. Интересно другое, как говорилось выше, - почему этот эпизод был найден КДК в записи матча по своей инициативе именно сейчас (тем более, что арбитр матча вообще никак не указал это в своем протоколе)?

До дерби еще полторы недели, но интрига уже накаляется по полной. И Кадар первым прочувствовал атмосферу ближайшего Класичного...