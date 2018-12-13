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''Плыть по течению'': Хацкевич наехал на лидера "Динамо"

1.6тЧитать материал на украинском

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич подвел итоги года своей команды. При этом белорусский специалист очень жестко прошелся по одному из старожилов "бело-синих" Денису Гармашу.

"Конкуренция достаточно высокая. Нужно находить мотивацию и бороться за место в команде. Он хороший парень и футболист. Но необходимо быть примером для ребят как в тренировочном процессе, так и в быту. Он сам должен определиться, хочет ли он бороться или просто плыть по течению. Одного факта, что он давно в команде, недостаточно", - цитирует Хацкевича Sport.ua.

Денис Гармаш

Денис Гармаш

ФК Динамо

Новости
Футболист "Динамо" получил жуткую травму в матче Лиги Европы

Напомним, что "Динамо" уступило в заключительном матче группового раунда Лиги Европы чешскому "Яблонецу", но все равно вышло в плей-офф турнира с первого места в группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время матча Лиги Европы фанаты "Динамо" вывесили баннер о "Шахтере", который накануне провел матч на НСК "Олимпийский".

Персоны
Александр ХацкевичДенис Гармаш
Тег
ФК Динамо Киев
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