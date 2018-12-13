''Плыть по течению'': Хацкевич наехал на лидера "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич подвел итоги года своей команды. При этом белорусский специалист очень жестко прошелся по одному из старожилов "бело-синих" Денису Гармашу.

"Конкуренция достаточно высокая. Нужно находить мотивацию и бороться за место в команде. Он хороший парень и футболист. Но необходимо быть примером для ребят как в тренировочном процессе, так и в быту. Он сам должен определиться, хочет ли он бороться или просто плыть по течению. Одного факта, что он давно в команде, недостаточно", - цитирует Хацкевича Sport.ua.

Денис Гармаш ФК Динамо

Напомним, что "Динамо" уступило в заключительном матче группового раунда Лиги Европы чешскому "Яблонецу", но все равно вышло в плей-офф турнира с первого места в группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время матча Лиги Европы фанаты "Динамо" вывесили баннер о "Шахтере", который накануне провел матч на НСК "Олимпийский".