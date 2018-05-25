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"Плохой сценарий": Путин посмеялся над российскими футболистами перед ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин едко подколол национальную команду накануне чемпионата мира по футболу 2018 года. По мнению главы Кремля, подопечные Станислава Черчесова могут проиграть даже не самой сильной сборной Японии.

"Мы сегодня вспоминали о спорте, и мой хороший друг премьер-министр Японии представил себе, что Россия и Япония будут играть в финале чемпионата мира. Это плохой сценарий – а вдруг мы проиграем? Беда-то какая будет, невозможно себе представить. Но дело не в этом. В мире складывается ситуация, что все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот какая интересная игра получается – и не совсем футбол, и не дзюдо. Это просто хаос", – приводит слова Путина Чемпионат.com.

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Напомним, на групповом этапе домашнего ЧМ-2018 Россия сыграет со сборными Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация футбола приняла решение о недлопуске российских допинг-офицеров к работе на чемпионате мира 2018 года.

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Тема
ЧМ-2018
Персона
Владимир Путин
Объект
сборная России по футболу
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