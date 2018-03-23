Плевать: главный тренер сборной Англии высказался о бойкоте ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что равнодушно относится к призывам о бойкоте чемпионата мира по футболу 2018 года. Комментируя заявление министра иностранных дел страны Бориса Джонсона, который сравнил Россию с гитлеровской Германией, наставник "трех львов" отметил, что всегда чувствовал себя комфортно в РФ.

"Знаете, меня не интересует, что думает министр по этому поводу. У нас не было даже разговоров о том, что мы туда не поедем. Лично я отправлюсь на ЧМ. Я провел некоторое время в России и чувствовал себя там невероятно комфортно. Неизвестно, как будут развиваться события в июне, но сейчас ничего не мешает мне ехать туда", – приводит слова Саутгейта Goal.com.

Как сообщал "Обозреватель", британские чиновники и члены королевской семьи будут бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Кроме того, от поездки в России решил воздержаться президент Польши Анджей Дуда.