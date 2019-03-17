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Пленных украинцев в России поддержали на футбольном матче - фотофакт

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Футболисты львовских "Карпат" и ФК "Мариуполя" на очном матче 22-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге вывесили баннер в поддержку украинцев, которые находятся под стражей в России.

Такую инициативу проявили львовяне, по просьбе которых Министерство иностранных дел Украины передало имена и фамилии 52-х заключенных наших соотечественников. Речь идет как о мирных жителей, так и о военнослужащих ВМС Украины.

К инициативе "зелено-белых" под названием "#free52" присоединился и ФК "Мариуполь". Игроки обеих команд сделали совместное фото с плакатом, на котором указаны фамилии всех пленных, таким образом морально поддержав их, и обратив внимание мирового сообщества к этой проблеме. После этого баннер был передан фанатам львовских "Карпат", которые вывесили его в своем секторе, сообщает пресс-служба клуба.

Пленных украинцев в России поддержали на футбольном матче - фотофакт

Twitter.com/ihor182

По состоянию на 17 марта, по данным МИД Украины, под стражей на территории России находятся 52 украинца. Среди них 28 гражданских и 24 военнослужащих ВМС.

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Темы
Премьер-лига УкраиныОбострение в Азовском море
Место
УкраинаЛьвов
Теги
ФК МариупольФК Карпаты
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
В плену - военные. В тюрьме - уголовники. "Не перепутай, идиот!" (с)
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Будет устрашением остальным нацистам бандерам.
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