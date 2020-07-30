Письмо Луческу об уходе из "Динамо" было правдивым – СМИ

Письмо Луческу об уходе из "Динамо" было правдивым. dynamo.kiev.ua

Письмо Мирчи Луческу, в котором было написано, что он решил отказаться от работы в "Динамо" из-за враждебного отношения болельщиков, было правдивым.

"Письмо было правдивым, это не спектакль. Были причины. Лондонские и Новопечерские. Но, блин, домашняя ночь раздумий привела к еще большей ярости. Походу, тем делкам не стоило будить этого старого карпатского медведя. Но они поступили по-своему, по старой донбасской бизнес-привычке, решили задавить. И получили ответку", – рассказывают в Telegram-канале Динамо Киев Inside.

Новые детали перехода Луческу в "Динамо" Telegram-канал Динамо Киев Inside

Напомним, что в четверг, 30 июля состоится презентация Луческу в качестве тренера столичного клуба. Ее можно будет посмотреть в 12:00 по киевскому времени на официальном динамовском YouTube-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, презентация румынского специалиста находится под угрозой срыва из-за коронавируса в команде.