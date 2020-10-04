Пирло сказал, когда рискованно ехать в Киев

Максим Иншаков Футбол 13:51, 4.10.2020 Обновлено: 13:52, 4.10.2020

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло заявил, что доволен календарем группового этапа Лиги чемпионов с "Динамо", "Барселоной" и "Ференцварошем".

По словам легендарного итальянца, ему бы не хотелось приезжать в Украину зимой.

"Играть с "Барселоной" - это увлекательно, и хорошо начинать сезон в Киеве. Гораздо хуже было бы поехать туда в декабре, рискуя играть на снегу или льду", – сказал Пирло в интервью tuttosport.com.

Отметим, что букмекеры оценили шансы "Динамо" в Лиге чемпионов. Столичный клуб должен занять третье место в группе G и продолжить борьбу в Лиги Европы. Позже было опубликовано расписание "бело-синих" в групповом этапе.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Динамо" Александр Караваев рассказал, что главный тренер клуба Мирча Луческу был очень лаконичен, узнав, что в Лиге чемпионов они попали в группу с "Ювентусом"

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