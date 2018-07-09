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"Петушок хорватский": российский боксер Лебедев обматерил Виду

4.1тЧитать новость на украинском

Бывший российский чемпион мира по боксу по версии WBA в первом тяжёлом весе Денис Лебедев оскорбил защитника сборной Хорватии по футболу Домагоя Виду, который выступил с видеообращением "Слава Украине!"

Комментарий Лебедева появился под публикацией украинского боксера Ивана Редкача в Instagram, где украинец поделился совместным фото с Домагоем Видой.

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"Петушок хорватский", - написал Лебедев под фото. В ответ россиянин напоролся на массу неодобрительных отзывов: "А ты что имеешь против Украины?", "Сказочно полыхает у мокши"...

Напомним, после победы сборной Хорватии над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018 Вида записал совместное видео с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем для болельщиков киевского "Динамо", в котором выкрикнул лозунг "Слава Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский тренер Газзаев включился в травлю Огнена Вукоевича.

Персоны
Домагой ВидаДенис Лебедев
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Еще одно доказательство , хороших ордынцев не бывает, хорошие ордынцы -МЕРТВЫЕ ОРДЫНЦЫ доказательство баксер лебедев, пока молчал, нормальный , как только сиранул, так полезло из всех отверствий, ОРДЫНЕЦ ДЭБИЛЬНЫЙ ничего не скажешь
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