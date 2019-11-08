Экс-полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов бил свою бывшую жену – певицу и ведущую Ольгу Бузову

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники, только осенью 2013 года девушка трижды вызывала полицию из-за избиений со стороны футболиста. "Муж пьет, а потом меня бьет", – жаловалась телезвезда представителям правоохранительных органов. Полицейские проводили регулярные беседы с Тарасовым. Но Бузова при этом отказывалась фиксировать побои и не писала заявлений, так как, по ее словам, ей жалко супруга и она не будет выносить сор из избы.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова soccernews.ru

Тарасова и Бузова оформили отношения 26 июня 2012 года. 30 декабря 2016 года пара развелась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский футболист Дмитрий Тарасов рассказал о своей любви к президенту РФ Владимиру Путину.

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