"Пешком в Донецк": Зозуля рассказал о разговоре с Ахметовым

Экс-нападающий "Днепра" Роман Зозуля рассказал, как после победы над "Шахтером" (3:1) в чемпионате Украины в августе 2013 года, его пытались переманить "горняки".

"Утром после игры звонит кто-то настойчивый, номер незнакомый. С 5-го раза я взял трубку. "Алло, это Срна, привет, с победой тебя! Вы молодцы. Тут хочет с тобой поговорить Ринат Леонидович". Я аж вспотел. Сразу проснулся и как-будто вчера и не праздновал. Я уже жене моргаю, что пешком пойдем в Донецк. Он говорит, мол, так и так, хотим тебя видеть в "Шахтере": "Я не знаю твою зарплату, но я даю в три раза больше. И если ты скажешь "Да", я тебе даю подъемные". Сумма была внушительная, около двух миллионов", - рассказал Зозуля на Youtube-канале "Бомбардир".

Роман признался, что ему очень польстило внимание Ахметова.

"На самом деле было очень приятно на душе, что "Шахтер" меня хочет и сам президент звонил. Я общался на тот момент с донецкими футболистами. Позвонил Ракицкому с ним переговорил. Я понимал, что если перейду, то я нереально выиграю финансово. Но там был Луис Адриано, Луческу, там были бразильцы. Шансов играть было мало, а я на тот момент играл за сборную, я играл в "Днепре", мы играли в Лиге Европы и все хорошо было. Ну и я ж воспитанник "Динамо", у меня динамовское сердце. Как бы это не звучало, я с Киева и нас с детства учили, что для "Динамо" означает "Шахтер", - подытожил футболист "Альбасете".

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Зозуля стал главной звездой матча чемпионата Испании между "Альбасете" и "Райо Махадаонда".

Наш соотечественник принес своей команде победу, оформив два гола и результативную передачу к исходу получаса игры.

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