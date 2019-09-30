Первый за 20 месяцев: экс-футболист сборной Украины забил гол в чемпионате Греции

Экс-защитник "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Дмитрий Чигринский, который сейчас выступает в составе греческого АЕКа, отличился голом в матче 5-го тура чемпионата Греции против ПАОКа.

В поединке с действующим чемпионом Греции 32-летний украинец на 54-й минуте сделал счет 1:1.

Во втором тайме команды также обменялись голами. Итоговый счет встречи — 2:2.

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Это первый гол Чигринского с 4 февраля 2018 года, когда он забил "Олимпиакосу" (2:1). Таким образом, голевая пауза Дмитрия составила почти 20 месяцев.

В текущем сезоне украинский футболист провел 4 матча в составе АЕКа. После 5-ти туров эта команда идет на 5-м месте в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, Степаненко своеобразно поздравил партнера по сборной Украины Ярмоленко с голом за "Вест Хэм".

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